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香港電影金像獎／終身奬許冠文謝亡弟 讚妻是喜劇靈感

記者蘇詠智╱綜合報導
許冠文領取終身成就獎，致詞感人。(取材自微博)
許冠文領取終身成就獎，致詞感人。(取材自微博)

因為新冠肺炎疫情影響已經3年多沒辦實體頒獎典禮的香港電影金像獎，17日終於再度舉行第40屆典禮，劉德華、張家輝、林家棟等影帝都到場，性感女星周秀娜一襲透視設計的禮服再度成功搶走目光。

獲得本屆 「終身成就奬」的許冠文不但是資深喜劇天王，也是首屆香港電影金像獎的最佳男主角。他自嘲：「第一屆金像獎我拿最佳男主角，以為會一直得獎，誰知道後來一個都沒有。

他自謙不覺得有什麼終身成就，感謝周梁淑怡、名導李翰祥、影壇大老鄒文懷等事業上的貴人。接著提到三個弟弟許冠武、許冠英、許冠傑，「許氏兄弟」曾稱霸香港影圈，他很懷念已故的許冠英，坦言：「我真的是沒有你不行，這個獎大部分都是屬於你的。」聽得台下觀眾都很感動。

許冠文亦感謝太太鄭潔英，因為太太是他所有喜劇的靈感來源，太太的人生態度十分正面影響著他。

去年在港賣破6000萬港幣(約767萬美元)的「梅艷芳」，則讓女主角王丹妮以及扮演梅艷芳姊姊梅愛芳的廖子妤先後上台，成為最佳新演員、最佳女配角得主，兩人要挑戰扮演香港藝壇知名人物，壓力不小，卻都放手一搏，演出令人讚賞的成績，在頒獎前已經都是最被看好的強力人選，果真一如預期獲獎。

周秀娜的透視禮服性感又吸睛。(取材自微博)
周秀娜的透視禮服性感又吸睛。(取材自微博)

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