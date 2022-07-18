我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美光放話：晶片法案沒過 可能外包亞洲代工廠

印州購物中心爆槍案3死 1攜槍居民擊斃槍手

力挺易烊千璽 韓紅挨轟「識相就該閉嘴」

娛樂新聞組╱綜合報導
韓紅(圖)發文力挺易烊千璽，卻惹來更多批評。(取材自微博)
韓紅(圖)發文力挺易烊千璽，卻惹來更多批評。(取材自微博)

星易烊千璽因出現在「中國國家話劇院」編制名單上惹議，外界質疑他是高收入明星卻與一般人搶公務員鐵飯碗；爭議延燒一周後，易烊千璽17日發聲明放棄入職，資深歌手韓紅跳出來挺他，卻惹得網友砲口對向韓紅。

綜合媒體報導，易烊千璽聲明指自己完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求，「經過慎重思考，決定放棄入職國家話劇院。但如果有機會，我還是會繼續嘗試走進話劇領域學習和提升自己」。

隨後，韓紅轉發並表示「無論環境如何變化，希望你堅持學習、保持敬畏…努力為時代奉獻更多優秀的作品。千璽，我挺你！」

據報導，韓紅是第一個站出來力挺易烊千璽的藝人，站在朋友和前輩的角度來看，韓紅是個講義氣的人，但從公眾角度來看，明顯是在炒作，用網友的話來說，就是「馬後炮」。

知名娛樂博主「圈內老鬼」批評韓紅：「看了心裡不舒服。」他指這次網友會反彈，是因為易烊千璽本身賺的是普通人的幾百倍，認為藝人們「識相就該閉嘴」，「這些明星永遠理解不了普通人掙錢有多難，向上有多難」。

網友們紛紛附和「一丘之貉罷了，同樣是特權咖」、「國內的明星就是慣的」、「日薪百萬，高人一等，毫無貢獻」、「這波操作我真看不懂」，不過也有人反駁「公益做得比韓紅多再來說吧」。

韓紅發文力挺易烊千璽(圖)，卻惹來更多批評。(取材自微博)
韓紅發文力挺易烊千璽(圖)，卻惹來更多批評。(取材自微博)

上一則

代言潮牌不到1年 貝克漢長子被炒魷魚

下一則

香港電影金像獎／陳慧琳犯戲癮 馮德倫愈老愈帥

延伸閱讀

易烊千璽「考編」 惹惱中國青年 海外華人卻慶幸

易烊千璽「考編」 惹惱中國青年 海外華人卻慶幸
考公搞特權？易烊千璽：放棄入職國家話劇院

考公搞特權？易烊千璽：放棄入職國家話劇院
考公職風波發酵 為偶像平反 易烊千璽粉絲搬出胡適

考公職風波發酵 為偶像平反 易烊千璽粉絲搬出胡適
好萊塢空置劇院大火 古蹟建築恐焚毀

好萊塢空置劇院大火 古蹟建築恐焚毀

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
白雲。圖／摘自IG

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

2022-07-16 10:18
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02

超人氣

更多 >
華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

華男遊民曼哈頓大橋搭木屋 躺椅在外靠枕在旁

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床

這愛太「沉重」安徽校花被夫餵到300斤重 睡塌3張床
印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄

印州購物中心槍案3死2傷 22歲攜槍民眾擊斃槍手 警讚：真正的英雄
韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」

韓前總統文在寅退休後整天被抗議 不修邊幅「示弱」
對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選

對陣川普？前國務卿龐培歐有意參選2024總統大選