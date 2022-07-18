力挺易烊千璽 韓紅挨轟「識相就該閉嘴」

韓紅(圖)發文力挺易烊千璽，卻惹來更多批評。(取材自微博)

星易烊千璽因出現在「中國國家話劇院」編制名單上惹議，外界質疑他是高收入明星卻與一般人搶公務員鐵飯碗；爭議延燒一周後，易烊千璽17日發聲明放棄入職，資深歌手韓紅跳出來挺他，卻惹得網友砲口對向韓紅。

綜合媒體報導，易烊千璽聲明指自己完全遵照國家話劇院招聘通知和考試要求，「經過慎重思考，決定放棄入職國家話劇院。但如果有機會，我還是會繼續嘗試走進話劇領域學習和提升自己」。

隨後，韓紅轉發並表示「無論環境如何變化，希望你堅持學習、保持敬畏…努力為時代奉獻更多優秀的作品。千璽，我挺你！」

據報導，韓紅是第一個站出來力挺易烊千璽的藝人，站在朋友和前輩的角度來看，韓紅是個講義氣的人，但從公眾角度來看，明顯是在炒作，用網友的話來說，就是「馬後炮」。

知名娛樂博主「圈內老鬼」批評韓紅：「看了心裡不舒服。」他指這次網友會反彈，是因為易烊千璽本身賺的是普通人的幾百倍，認為藝人們「識相就該閉嘴」，「這些明星永遠理解不了普通人掙錢有多難，向上有多難」。

網友們紛紛附和「一丘之貉罷了，同樣是特權咖」、「國內的明星就是慣的」、「日薪百萬，高人一等，毫無貢獻」、「這波操作我真看不懂」，不過也有人反駁「公益做得比韓紅多再來說吧」。