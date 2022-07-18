劉德華 21年前就慧眼看好她 孫儷選秀落榜靠戲暴紅

劉德華21年前擔任選秀節目評審時，就慧眼相中當時才19歲的孫儷(圖)。(取材自微博)

巨星劉德華不僅自己在影歌領域是天王，看演藝圈後輩也有獨到眼光。21年前他擔任選秀節目評審，當年女演員孫儷 也有參賽，但最後卻沒有被簽約，當時劉德華特別出言鼓勵，表示很看好這個女孩。

綜合媒體報導，該節目播畢兩年後，孫儷以主演身分演出「玉觀音」打開知名度，並在十年後以「後宮甄嬛傳」紅遍全亞洲，此後接續在「羋月傳」、「那年花開月正圓」、「安家」等劇以演技服人，至今人氣不減。

報導指出，劉德華2001年擔任選秀節目「才華橫溢出新秀」評審，當年孫儷僅19歲仍是個素人，她一路挺進到最後決賽並奪得亞軍，卻沒能像其他參賽者一樣被經紀公司簽約，不過劉德華看中她的潛力，當時就大讚孫儷氣質清新、有演技，且能跳舞還能武打，若要他選，會選孫當電影 女主角。

孫儷在賽後沒能簽約，之後在「情深深雨濛蒙」中伴舞，直到2003年演出「玉觀音」後才打開知名度，這部作品也成了孫儷的成名作。

十年後，孫儷主演了宮廷大戲「後宮甄嬛傳」，不僅演技讓人眼睛為之一亮，其敬業認真的態度至今仍備受讚揚，自此一躍成為一線紅星；之後又主演了「羋月傳」「那年花開月正圓」等作品，成為收視保證，也證實劉德華當年眼光確實獨到，真的很會看人。