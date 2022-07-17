銀幕武俠熱30年 成龍沒演成「喬峰」換甄子丹捲土重來

甄子丹將要主演金庸「天龍八部」改編的最新武俠大片。（路透資料照片）

30年前因「笑傲江湖II東方不敗」在台灣、香港先後開出熱烈票房，影壇吹起武俠風，至今仍讓觀眾留下深刻印象。近兩個月之前，坎城影展 上出現甄子丹 主演、王晶監製的「天龍八部之喬峰傳」概念海報，引起網友討論。有趣的是，30年前古裝武俠片正當紅時就曾有召集巨星聯手主演「天龍八部」的計畫。

當年「天龍八部」電影 版預計拍成3集，首部曲「天山童姥」由銀幕武俠代表人物林青霞，和張藝謀藝術經典捧出的鞏俐聯手，搭配武俠片紅花旦張敏，與歌壇天王郭富城，卡司陣容頗具吸引力，除了林青霞和鞏俐分飾李秋水與天山童姥一路纏鬥外，郭富城也願意理平頭扮虛竹。

第2部「喬峰」和第3部「段譽」，分別由成龍和周星馳領銜主演，前者大紅之後幾乎沒主演古裝武俠片、噱頭十足；後者以古靈精怪的方式重新詮釋原著中的癡情傻氣公子哥兒，也被影迷熱切期待，全套3部片曾經以6000萬港幣的超級高價賣出台灣版權。然而等到「天山童姥」推出、上映，已是宣布籌拍的近兩年後，武俠片風潮早已盛極而衰，且郭富城後來未能主演、由港劇小生林文龍接手，卡司陣容上大打折扣，加上成績不如預期、票房頗不理想，後面兩部曲也就徹底停擺。

事隔多年，「天龍八部之喬峰傳」重新復活，班底換成了「倚天屠龍記之九陽神功」的王晶團隊，片中客串扮演張三丰的甄子丹自然成為主演喬峰的絕佳人選，儘管他的個頭不如原著中描述的高大威猛，但在華人影壇的動作天王地位足以彌補身型上的缺憾。

「天龍八部」人物眾多、故事複雜，歷來電影版本多半只能截取其中部分內容拍攝，邵氏電影版只拍了段譽的部分遭遇，「新天龍八部之天山童姥」也沒有喬峰的出現，唯獨港劇「天龍八部」在台灣播映將近尾聲時，電影公司召集湯鎮業、陳玉蓮、黃日華等原班人馬搶拍「天龍八部大結局」在台灣各地戲院上映，裡面的喬峰由徐少強飾演。甄子丹的「天龍八部之喬峰傳」若能順利完成，他就會是為數不多的大銀幕喬峰化身之一。