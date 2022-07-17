娶陳妍希6年 陳曉遇中年危機8字吐婚姻現況

陳曉聊到說話藝術，在面對朋友需要幫助時，會換位思考。（LiTV、陳曉工作室提供）

人氣男神陳曉近期在主演的時裝劇「好好說話」中，扮演一名談話性節目主持人，戲外他受訪分享拍攝過程，聊到「說話藝術」，提到與愛妻陳妍希婚姻生活，親回8字：「我們生活得很幸福」。

除了與劉亦菲 主演的古裝劇「夢華錄」，陳曉的另一部時裝劇「好好說話」也幾乎在同時期播出，近日他接受LiTV訪問，提到戲裡飾演「過氣、遇中年危機」的節目主持人一角，被問演員、主持人，何者較難？他認為「演員」是興趣愛好，也是長久從事的職業，因此並無所謂的困難，而是要盡做到最好的本份，至於在「好好說話」中的角色，他認為：「與其說是主持人，其實更多時候是擔任調解員」超齡演出中年男子危機，

也讓他思考「調解員」的職業意義，「這些都是非常好的成長」。

有別於職場情愛，「好好說話」一劇更期待彰顯人與人之間「傾聽與圓融」的對話藝術，問到陳曉私下屬於多傾聽，還是屬於給建議的溝通務實者？「與其這兩種角度，我更重視是換位思考，多從不同角度去看對方需要，然後引導他設想問題點。」

陳曉與陳妍希結婚6年，育有寶貝兒子「小星星」，一家三口甜蜜幸福，說到這位賢內助，陳曉無不肯定愛妻種種，並親自對LiTV回覆：「謝謝大家的關心，我們生活的很幸福，在工作上互相支持，生活中互相扶持，同時也希望你們工作順利、生活幸福，家庭和和美美喔。」並提到目前的工作計畫，除了將投入人氣作家路遙改編的作品「人生」拍攝，同時也預備與陳建斌合作的懸疑劇「黯夜名探」進行定檔後宣傳工作。