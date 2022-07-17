觀影說劇／黃渤變身霸道老爸 觀眾驚呼家有同款

黃渤(右)飾演的霸道老爸引爆話題。(取材自微博)

由票房導演 陳思誠執導，黃渤、榮梓杉等人主演的奇幻喜劇片「外太空 的莫扎特」上映，黃渤飾演的「霸道老爸」被很多觀眾與粉絲驚呼「家有同款老爸」。

北京 日報報導，「外太空的莫扎特」講述黃渤飾演的父親一心想把喜好天文的兒子培養成鋼琴演奏家，為此父子爭吵不斷，一天，神祕外星人「莫扎特」意外出現，從此，「莫扎特」幫助任兒子開啟和爸爸「鬥智鬥勇」的生活；然而令兒子沒有想到的是，莫扎特到地球竟另有任務。

陳思誠表示，雖然影片中有很多喜劇元素，但是自己創作本片的主要目的，是「對代際之間在溝通交流上的障礙進行反思」。他說，每個人的成長過程中，可能都幻想過擁有一個「莫扎特」，能傾聽你所有的祕密心事，然後永遠是堅定支持你的那個人。陳思誠說，希望「莫扎特」能為觀眾帶來一點「愛與治癒的力量」。

片中，黃渤與范偉飾演的兩代父親，都試圖「控制」兒子的人生選擇。黃渤逼榮梓杉成為鋼琴家，無情撕掉兒子心愛的天文書，范偉逼黃渤考文工團，兒子都中年了仍逃不掉訓斥。導演陳思誠說，自己到現在還依舊會跟父母有摩擦和不理解，影片中榮梓杉對爸爸黃渤的反抗也是屬於他的反抗，「我們真的一定要為了長輩的意願而活著嗎？這件事是我一直想要探討的」。

影片中「莫扎特」的樣子很像是小熊貓，陳思誠解釋，之所以將「莫扎特」設計成黑白兩色，是因為鋼琴的琴鍵就是黑白兩色；此外，他也希望用電影宣傳中國文化，因為熊貓是國寶，但他提醒，「莫扎特」絕不是熊貓。

據報導，整部影片的特效鏡頭高達1500個，其中難度最大的就是「莫扎特」的製作，採用了最新技術的動態影像捕捉技術來拍攝。