楊紫瓊回娘家 依偎長輩懷中秒變小女孩

楊紫瓊(右)曬出一張她依偎在長輩懷中的照片，銀幕上的女強人頓時變成「小女孩」。(取材自Instagram)

在歐美影壇打拚多年的女星楊紫瓊 ，日前回到娘家馬來西亞看望家人，她在Instagram曬出依偎在長輩懷中的照片，一個銀幕上的女強人頓時變成「小女孩」。

綜合媒體報導，照片中可見，楊紫瓊身穿一件白色T恤，扎著馬尾辮，氣色紅潤，喜笑顏開。只見楊紫瓊坐在C位，一眾兄弟姊妹圍在兩邊，而楊紫瓊則緊緊摟著自己的八叔，家人其樂融融的樣子讓人感動。

報導指出，59歲的楊紫瓊父親已經離世，家中的長輩早已只剩下寥寥幾位，因此這次看望娘家人，更能感受到親情的可貴；另一張照片裡，楊紫瓊緊緊依偎在八叔懷中，尋求親情溫暖。

網友說，從楊紫瓊依偎在長輩懷中的神情，彷彿看到的不是萬眾仰慕的功夫巨星，而是一個渴望著回家的遊子，渴望著親情溫暖的孩子。楊紫瓊這樣不為人知的一面，是她最柔軟的內心，也是無數成年人的內心真實寫照，正所謂父母在人生尚有來處，父母去人生只剩歸途。

不過楊紫瓊這次回娘家，除了看望家人，還不忘大快朵頤地吃著當地特產美食 ，其中當數榴蓮最得楊紫瓊的喜愛，只見楊紫瓊面前放著一大盤金燦燦的榴蓮，張開大口準備全部吃下，對於榴蓮的喜愛近乎痴迷，也足以見得楊紫瓊內心孩子氣的一面。