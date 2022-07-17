我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

通膨飆、開支增…想動用儲蓄？3情況考量不同

川普再戰總統？舊部紛歸隊 影子政府隱然成形

楊紫瓊回娘家 依偎長輩懷中秒變小女孩

娛樂新聞組╱綜合報導
楊紫瓊(右)曬出一張她依偎在長輩懷中的照片，銀幕上的女強人頓時變成「小女孩」。(取材自Instagram)
楊紫瓊(右)曬出一張她依偎在長輩懷中的照片，銀幕上的女強人頓時變成「小女孩」。(取材自Instagram)

在歐美影壇打拚多年的女星楊紫瓊，日前回到娘家馬來西亞看望家人，她在Instagram曬出依偎在長輩懷中的照片，一個銀幕上的女強人頓時變成「小女孩」。

綜合媒體報導，照片中可見，楊紫瓊身穿一件白色T恤，扎著馬尾辮，氣色紅潤，喜笑顏開。只見楊紫瓊坐在C位，一眾兄弟姊妹圍在兩邊，而楊紫瓊則緊緊摟著自己的八叔，家人其樂融融的樣子讓人感動。

報導指出，59歲的楊紫瓊父親已經離世，家中的長輩早已只剩下寥寥幾位，因此這次看望娘家人，更能感受到親情的可貴；另一張照片裡，楊紫瓊緊緊依偎在八叔懷中，尋求親情溫暖。

網友說，從楊紫瓊依偎在長輩懷中的神情，彷彿看到的不是萬眾仰慕的功夫巨星，而是一個渴望著回家的遊子，渴望著親情溫暖的孩子。楊紫瓊這樣不為人知的一面，是她最柔軟的內心，也是無數成年人的內心真實寫照，正所謂父母在人生尚有來處，父母去人生只剩歸途。

不過楊紫瓊這次回娘家，除了看望家人，還不忘大快朵頤地吃著當地特產美食，其中當數榴蓮最得楊紫瓊的喜愛，只見楊紫瓊面前放著一大盤金燦燦的榴蓮，張開大口準備全部吃下，對於榴蓮的喜愛近乎痴迷，也足以見得楊紫瓊內心孩子氣的一面。

楊紫瓊 美食

上一則

赴英同行女伴遭起底 朴敘俊和百萬網紅交往中？

下一則

艾米爾漢莫醜聞纏身 小勞勃道尼金援助勒戒

延伸閱讀

當不成李澤楷夫人？女星「頻傳懷孕住豪宅」爆氣曝心聲

當不成李澤楷夫人？女星「頻傳懷孕住豪宅」爆氣曝心聲
父母只陪孩子玩手機、看影片 當心「假性陪伴」

父母只陪孩子玩手機、看影片 當心「假性陪伴」
楊紫瓊殺入「小小兵2」教功夫 穩坐北美卡通最佳首映

楊紫瓊殺入「小小兵2」教功夫 穩坐北美卡通最佳首映
娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

娛樂／60歲楊紫瓊 有自己的多重宇宙

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17

超人氣

更多 >
性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」

性感波神被爆穿太露才離婚 首回「婆家對我很好」
紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜

紐約法拉盛添新超市 華裔樂淘便宜
遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙

遭罵「華人是人渣」 華男紐約皇后區街頭被打斷牙
殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路

殺豬盤短信氾濫成災 華人反套路
通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了

通膨竄高都是因疫情期間政府大撒錢？Fed研究證實了