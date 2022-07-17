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吳宇森再獲終身獎 曾說「沒人可以踢走我」

記者陳建嘉／綜合報導
76歲名導吳宇森再度於加拿大獲頒終身成就獎。(本報資料照片)
76歲名導吳宇森再度於加拿大獲頒終身成就獎。(本報資料照片)

76歲香港名導吳宇森自從在2009年獲得威尼斯終身成就獎後，16日再度前往加拿大奇幻電影節，領取導演終身成就獎，他不免想起5年前在香港拿終身成就獎時，一向溫文的他上台後便語出驚人地說：「我已經71歲了，我還在拍戲，沒有人可以踢走我。」吐露出自己的努力與不易。

吳宇森回憶起多年前獲得威尼斯影展肯定，依舊是滿滿的感動，「當影展總監馬可穆勒提及要頒給我終身成就獎時，我第一個反應是震驚。第二個反應是，以為他在開玩笑。」這次在加拿大獲頒終身成就獎，他仍很興奮，女兒吳飛霞陪同前往。吳宇森的事業、家庭都相當圓滿，希望自己為電影的努力，能給年輕人面對人生崎嶇不平的路上，帶來永不放棄的鼓舞力量。

這一兩年，吳宇森常在家中含飴弄孫，自從張涵予、福山雅治主演警匪動作片「追捕」後，他已有五年沒有拍片，因此籌備多年的動作片「沉默的夜晚」決定今年開拍；只是全世界時局動盪，不只有新冠肺炎肆虐，也有烏俄戰爭，而當他決定如期開鏡時，吳太太幾乎每天早上念經，希望吳導拍攝順利。如今電影已拍攝完畢，他暫時放下後製工作，到加拿大接受終身成就獎。

吳宇森早在農曆新年，就從洛杉磯飛抵墨西哥開拍新片，男主角找來「機器戰警」(RoboCop)喬爾金納曼(Joel Kinnaman)主演。電影風格較貼近年輕人，女兒吳飛霞也出任電影的隨片宣傳，不時在Instagram分享拍片過程，對吳宇森來說，即便已領過多次終身成就獎，仍不打算輕言退休。

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