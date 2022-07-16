王心凌「浪姐3」雙舞台忙翻 演出前扭傷腳崩潰

王心凌四公舞台挑戰雙舞台演出。（圖：芒果TV提供）

女星王心凌 參與中國女團選秀節目「乘風破浪」第三季，日前播出第四次公演（四公），首度挑戰雙舞台，蠟燭兩頭燒。此外，她在四公演出前幾天，下樓梯不慎扭傷腳，表示「當下真的崩潰」，就怕無法跳舞會影響演出。

王心凌在四公舞台先與原本的「星星點燈」組合唱「孤獨頌歌」，再與鄭秀妍（Jessica）、李斯丹妮合唱「夢不落雨林」，排練期間每天只睡3、4個小時。王心凌苦笑說：「其實準備四公的時候，印象最深的就是好趕，隨時在兩個不同練習趕，連三人湊在一起上聲樂課都好難。」

此外，在四公演出前幾天，王心凌下樓梯不慎扭傷腳，表示：「當下我真的崩潰了一下，不是因為受傷很疼，而是擔心要是無法跳舞，影響到舞台怎麼辦。」好在運動傷害經驗豐富的徐夢桃立刻建議她穿戴恢復用的護具，稍稍緩和傷勢，但「孤獨頌歌」演出需登上水舞台，王心凌只能穿戴護具，忍痛與團員激出一波波唯美水花，她表示：「觀眾如果覺得很美的話，這些都是值得的。」

王心凌受傷當天深夜前往醫院治療，當時疑似診所相關人員爆料，引起粉絲擔憂；在網友曝光的照片中，王心凌的膝關節 有點彎曲，且有扭傷的痕跡。事後王心凌透過工作室回應：「謝謝大家關心喔~我的腳只是扭傷，已經獲得很好的照顧，這些都是工作中的一部分，不要擔心。」讓粉絲安心。

王心凌（左起）、李斯丹妮與Jessica的合作舞台奪第一名高分。（圖：芒果TV提供）

另一方面，在另一個舞台「夢不落雨林」中，王心凌以一身粉色短裙辣露蠻腰，甜美中帶著性感，和Jessica與李斯丹妮的完美搭配，拿下第一高分。有趣的是，因兩邊忙排練，當其他隊友們約吃宵夜、玩耍時，王心凌就會自拍排練照，「其實大家後來會儘量避免在群裡刺激我」，互動彷彿學生時代住在女生宿舍的感覺。