我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙大拿州公路爆嚴重車禍 至少20輛車相撞釀5死

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

王心凌「浪姐3」雙舞台忙翻 演出前扭傷腳崩潰

娛樂新聞組／綜合報導
王心凌四公舞台挑戰雙舞台演出。（圖：芒果TV提供）
王心凌四公舞台挑戰雙舞台演出。（圖：芒果TV提供）

女星王心凌參與中國女團選秀節目「乘風破浪」第三季，日前播出第四次公演（四公），首度挑戰雙舞台，蠟燭兩頭燒。此外，她在四公演出前幾天，下樓梯不慎扭傷腳，表示「當下真的崩潰」，就怕無法跳舞會影響演出。

王心凌在四公舞台先與原本的「星星點燈」組合唱「孤獨頌歌」，再與鄭秀妍（Jessica）、李斯丹妮合唱「夢不落雨林」，排練期間每天只睡3、4個小時。王心凌苦笑說：「其實準備四公的時候，印象最深的就是好趕，隨時在兩個不同練習趕，連三人湊在一起上聲樂課都好難。」

此外，在四公演出前幾天，王心凌下樓梯不慎扭傷腳，表示：「當下我真的崩潰了一下，不是因為受傷很疼，而是擔心要是無法跳舞，影響到舞台怎麼辦。」好在運動傷害經驗豐富的徐夢桃立刻建議她穿戴恢復用的護具，稍稍緩和傷勢，但「孤獨頌歌」演出需登上水舞台，王心凌只能穿戴護具，忍痛與團員激出一波波唯美水花，她表示：「觀眾如果覺得很美的話，這些都是值得的。」

王心凌受傷當天深夜前往醫院治療，當時疑似診所相關人員爆料，引起粉絲擔憂；在網友曝光的照片中，王心凌的膝關節有點彎曲，且有扭傷的痕跡。事後王心凌透過工作室回應：「謝謝大家關心喔~我的腳只是扭傷，已經獲得很好的照顧，這些都是工作中的一部分，不要擔心。」讓粉絲安心。

王心凌（左起）、李斯丹妮與Jessica的合作舞台奪第一名高分。（圖：芒果TV提...
王心凌（左起）、李斯丹妮與Jessica的合作舞台奪第一名高分。（圖：芒果TV提供）

另一方面，在另一個舞台「夢不落雨林」中，王心凌以一身粉色短裙辣露蠻腰，甜美中帶著性感，和Jessica與李斯丹妮的完美搭配，拿下第一高分。有趣的是，因兩邊忙排練，當其他隊友們約吃宵夜、玩耍時，王心凌就會自拍排練照，「其實大家後來會儘量避免在群裡刺激我」，互動彷彿學生時代住在女生宿舍的感覺。

王心凌 關節

上一則

Angelababy素顏亂髮吃消夜 33歲私下模樣曝光

下一則

關曉彤被造謠分手、等著坐牢 工作室罵離譜：絕對告

延伸閱讀

王心凌街拍白到發光 光秀背影就「充滿巨星架式」

王心凌街拍白到發光 光秀背影就「充滿巨星架式」
王心凌隔空合體張棟樑 重現「微笑」經典橋段掀回憶殺

王心凌隔空合體張棟樑 重現「微笑」經典橋段掀回憶殺
Jessica得知王心凌快40歲 驚呼：看起來像Baby

Jessica得知王心凌快40歲 驚呼：看起來像Baby
Jessica得知王心凌年紀不忍了 驚呼：妳看起來就像Baby

Jessica得知王心凌年紀不忍了 驚呼：妳看起來就像Baby

熱門新聞

梁朝偉與劉嘉玲不生孩子原因感人。取材自微博

與劉嘉玲結婚14年不生孩子 梁朝偉感人一句話揭真相

2022-07-10 01:16
湯姆克魯斯（後中）被發現盯著最在前面的英國王子之妻凱特（前左）看，引起話題。（Getty Images）

阿湯哥看溫網不專心 緊盯「女神」凱特王妃

2022-07-11 02:29
黃嘉千、夏克立16年異國婚走向對簿公堂。圖／本報資料照

黃嘉千認了7年前就鬧婚變 悲吐：演藝圈誘惑太多

2022-07-13 10:12
邱淑貞（左二）的大女兒沈月（左）與二女兒沈日（右二）是不同類型的美女。圖／摘自IG

邱淑貞12歲小女兒罕見曝光 網讚「3姊妹神基因」

2022-07-09 15:02
林家棟拍攝「潛行」受傷。（圖：台灣映藝提供）

劉德華監製新片出意外 影帝林家棟倒地不起急送醫

2022-07-13 04:07
辣目洋子(左)、李宏毅主演的「我叫劉金鳳」遭下架。（取材自微博）

中國電視劇服飾「倭化」遭下架 趙露思新劇也被點名

2022-07-09 20:17

超人氣

更多 >
活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃

活著就為生孩子…馬斯克76歲父與35歲繼女再生娃
華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺

華裔女星吳恬敏曝：3年前推文遭網路霸凌 曾經自殺
世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村

世說新聞╱為買車不加價 加州華女竟跑去這荒野山村
聯準會激進升息警報解除 道指飆658點

聯準會激進升息警報解除 道指飆658點
全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠

全國冰淇淋日 星期天免費送還有大優惠