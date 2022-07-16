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余香凝「別夜」床戰天才童星 不怕帶老公、女兒一起看

記者陳建嘉／綜合報導
余香凝（左）在「七人樂隊」與吳景滔有大膽床戲。（圖：華映提供）
余香凝（左）在「七人樂隊」與吳景滔有大膽床戲。（圖：華映提供）

香港七大導演聯手合作執導的「七人樂隊」集合洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，七個不同風格的導演，合奏出一個情懷滿溢的香港故事。由香港電影新浪領軍人物、知名文藝片導演譚家明執導80年代的故事「別夜」，他特別找回當年電影「父子」合作的小童星吳景滔，搭檔新生代女星余香凝。兩人演出一段因移民而不得不分別的小情侶愛情故事，更大膽上演半裸床戲。

吳景滔與余香凝一見面便要詮釋熱戀中卻不得不分離的情侶，要有青少年談戀愛的青澀感，還要流露出難分難捨的依戀感。譚家明安排兩人上演許多親密鏡頭，除了吻戲連連外，更有露骨的激情戲。

余香凝和吳景滔都專業配合拍攝，大方裸露上半身演出這場親密的床戲。余香凝大秀美背，透露並不覺得尷尬，只專心想著要把高中女生的情感表達出來。

「別夜」在多年前拍攝，余香凝現在已經結婚，還生了個可愛女兒，人生發生很多變化；面對這部作品，她大方笑說：「這個尺度是我性感的底線了，希望觀眾能看到導演想說的故事，把重點放在整體電影上，我會帶我老公一起去看的。」她表示圈外人老公能體諒她的工作，她也想等女兒再大一點，一起看她演出的作品。

吳景滔（左）與余香凝一見面便要詮釋熱戀中卻不得不分離的情侶。（圖：華映提供）
吳景滔（左）與余香凝一見面便要詮釋熱戀中卻不得不分離的情侶。（圖：華映提供）

譚家明是香港80年代少數以文藝風格類見長的導演，電影以風格前衛、影像凌厲見稱，更有美術、剪接等長才，曾為王家衛剪接「阿飛正傳」和「東邪西毒」兩大作品，獲得香港金像獎「最佳剪接」肯定。

2006年，譚家明執導的「父子」獲得金馬獎最佳影片，郭富城在金馬稱帝，童星吳景滔9歲便獲得金馬最佳男配角，獲封天才童星，但之後他以學業為重，淡出影壇。時隔16年，譚家明執導短片「別夜」便再度邀請吳景滔演出，這回則是演出高中學生。

80年代正是香港的移民潮正盛，「別夜」中的一對高中小情侶便因移民而不得不分手；譚家明表示故事是關於去與留的問題，而以移民潮作為故事背景，因為這是最能代表80年代香港的主題。

此外，短片由曾經和譚家明合作「父子」的邱瓈寬監製，她透露導演對一切都高規格要求，雖然場景多半在一間小小的房間內拍攝，但美術道具也是都完整設計，就連背景音樂也是用當時最流行的日本巨星山口百惠的歌曲，一切細節要求完美。「七人樂隊」預計7月22日上映。

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