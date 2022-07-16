當不成李澤楷夫人？女星「頻傳懷孕住豪宅」爆氣曝心聲

林宣妤首度回應外界謠言，並說會持續專注在演戲本業。（取材自臉書）

「大馬女神」林宣妤2017年參選「國際中華小姐」獲得亞軍，並簽約TVB出道，去年初更簽給香港 富二代李澤楷，成為旗下經紀公司藝人。不過自從成為「楷女郎」後，林宣妤不斷被傳懷孕、享特權等謠言，日前罕見在個人社交平台反擊。

香港01報導，26歲的林宣妤因神似Angelababy和倪晨曦而打開知名度，但自從簽約給李澤楷後，一度傳出懷孕、住進對方位於維港的別墅和受到特殊照顧等謠言。

日前林宣妤終於動怒，發文表示身為演員只想求演技進步，痛批「無知的人群請不要抹殺一個人的努力」。她說，一直以來認為清者自清而未曾回應謠言，沒想到仍不斷被詆毀名譽，「難道身為藝人，我就應該忍聲吞氣？…難道在娛樂圈內工作就是要娛樂大眾？」字裡行間透露無奈。

林宣妤2018年赴港發展後，曾和TVB簽約受力捧，接連出演「反黑路人甲」及「使徒行者3」兩部戲，更曾參演金馬得獎電影 「夕霧花園」，2020年和合約到期回馬來西亞打拚。後來她獲楊紫瓊牽線認識李澤楷，2021年成為李旗下首位藝人，李更花費重金請來湯唯 前經紀人照顧她。