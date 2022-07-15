Angelababy私下長這樣 33歲素顏亂髮模樣曝光

Angelababy被直擊深夜吃宵夜。（取材自微博）

Angelababy 、黃曉明 的婚姻於1月底宣布結束7年婚姻，此後兩人感情動向引起外界關注，不過她靠著精緻的美貌以及高情商、時尚感，吸引不少鐵粉關注，最近她被網友拍到深夜與友人在街邊吃宵夜，頭髮稍微蓬亂、素顏的模樣展現親和面貌。

最近有網友指出，Angelababy深夜與友人在街頭小吃店吃宵夜，只見她當時造型低調樸素，穿著T恤搭配棕色棒球帽，長髮隨意綁在腦後，看起來非常隨性，多了一份親切感，然而baby不斷拿筷子夾菜，看起來相當飢餓，也不時與友人閒聊，氣氛很融洽，還一度拿礦泉水大口喝，一度露出清秀臉龐，真的很漂亮。

Angelababy最近討論度越來越高，日前參加「萌探探探案2」節目被問到「在網絡上經歷過的最大謠言」，她則無奈表示：「可能是我的食量吧！」並提起7年前出演「大漢情緣之雲中歌」時的情況，表示當中有個橋段需要品嘗食物，但開拍前導演 叮嚀食物只有一個，所以拍攝時只能小口咬但不能破壞食物外觀，而她也乖乖照做。豈料，畫面播出後卻被謠傳是「假吃」，網路上更瘋傳該橋段動圖，讓她相當委屈。Angelababy更解釋自己演過這麼多吃飯的劇情，但網友們都不拿出來說，偏偏就只挑這部戲，讓她不禁大嘆：「真的很氣！反正假吃犯不著吧！」