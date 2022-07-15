「花千骨」電影版改很大 白子畫挨批滄桑、不夠帥

劇版「花千骨」的白子畫由霍建華飾演，仙氣出塵。（取材自微博）

由陳都靈、李程彬、茅子俊主演的電影 版「花千骨」日前發布首支預告，隨即引發熱議，認為電影版和劇版落差很大，無法達到劇版的高度。此外，不少網友批評李程彬扮演的「白子畫」毫無仙氣，「比不上劇版霍建華」。

李程彬版的白子畫，被指遠不如霍建華版的仙氣。（取材自微博）

電影演員表中，陳都靈堪稱「咖位」最大的一個，雖然演技和氣質受到部分人質疑，至少顏值上是合格的。但是陳都靈在演藝圈尚未有代表作，其他的配角則更遜一籌，有暫未出圈的前女團成員、三線不到的男女演員。

最令粉絲驚訝的，是男主角白子畫的人選李程彬。李程彬外型粗獷，氣質略顯滄桑，和劇版的霍建華仙氣出塵相去甚大。看到預告後，網友紛紛批評李程彬「沒有仙氣，很接地氣」，質疑：「花千骨真的會愛上白子畫嗎？」還有人表示想念霍建華，狂喊：「霍建華快出來演戲吧，讓大家看看帥哥給洗洗眼睛吧！」

不過，也有人支持李程彬，認為應該等電影上映再說。結果，「花千骨影版白子畫」一度登上熱搜。據悉，李程彬2016年演出曾國祥執導電影「七月與安生」的「蘇家明」打開知名度，走紅後接演多部陸劇，包括「烈火軍校」、「大唐女法醫」等。

影版「花千骨」的製片人是原來劇版的製片人唐麗君，劇版「花千骨」重點突出的是前期花千骨與白子畫的師徒情深，以及世事傾軋下的虐戀，但影版似乎變成一部純粹的大女主電影。