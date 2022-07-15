李亞鵬小19歲嫩妻已生娃四個月 首度曝光性別

李亞鵬（右）今年宣布再婚小19歲的海哈金喜。（取材自微博）

51歲男星李亞鵬曾和「天后」王菲 結婚，今年3月14日「白色情人節」宣布再婚，對象是小19歲圈外人海哈金喜，當時更透露兩人的孩子已經出生。李亞鵬近日在社交平台上更新了一段視頻，首度透露再婚妻子生下的其實是女兒。

網易娛樂、香港01報導，根據視頻，李亞鵬在街上看到一名外國人抱著小孩，於是上前閒聊並表示：「我也剛剛生了個女兒，昨天滿一個月了。」隨後他抱著這名外國人的孩子與他互動，滿臉父愛。

此前有知情人爆料稱李亞鵬的二胎是兒子。不過根據視頻標註，視頻在4月14日拍攝，而他則在3月14日宣布結婚生子，所以當時女兒確實正好滿月。視頻中，李亞鵬還放上了新生兒的手部照片，兩人牽著女兒的手，溫情滿滿，並表示願國泰民安，世界和平。

按照時間推算，目前李亞鵬的女兒已經滿四個月了，讓他繼前妻王菲生下女兒李嫣 後，又迎接女兒的誕生。

李亞鵬首度鬆口，透露老婆生下一名女兒。（取材自微博）

今年3月14日，李亞鵬在社交平台曬出視頻官宣與女友海哈金喜結婚。李亞鵬發文表示：「攜手人生路，並以新的生命之名。」視頻裡，李亞鵬曬出兩人的結婚照，他穿著西裝，女方則穿著特色服飾，並配文：「一個來自西域戈壁，一個來自蜀地青山。」

據悉，海哈金喜是90後，比李亞鵬小了19歲，是李亞鵬的中央戲劇學院師妹，與魏大勳等明星同屆。

李亞鵬1971年出生於新疆烏魯木齊市水磨溝區，1994年畢業於中戲表演系，1992年8月以電影 「青春作證」正式進入演藝圈。之後他參演多部經典影視劇，包括「京港愛情線」、「將愛情進行到底」等。此外，李亞鵬2001年主演金庸小說改編的武俠劇「笑傲江湖」，飾演令狐衝；2003年主演「射雕英雄傳」，飾演郭靖。