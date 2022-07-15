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金鷹女神人選出爐：楊紫大熱 離婚Angelababy疑陪跑

娛樂新聞組／綜合報導
楊紫是「金鷹女神」獎大熱門。（取材自微博）
楊紫是「金鷹女神」獎大熱門。（取材自微博）

中國演藝圈每兩年舉辦一次「中國金鷹電視藝術節」，重點戲必定是金鷹女神選舉，得獎者往往是當年最大紅大紫的女星，當晚會以金光閃閃的「黃金戰衣」亮相。近日金鷹女神候選人出爐，包括楊紫、譚松韻、李沁，已離婚的Angelababy更打破「女神未婚」的不成文規定入圍；不過網友認為，Baby應該只是陪跑。

香港01報導，「第31屆金鷹獎」將於10月14日舉行，歷年來多名女星包括劉亦菲、劉詩詩、趙麗穎、唐嫣、迪麗熱巴等獲選為「金鷹女神」，最新一個是2020年的宋茜。

近日金鷹女神候選人出爐，今年的大熱門有楊紫、古力娜扎、江疏影、李沁、關曉彤、吳謹言、李一桐、趙露思等人；而由於女神選舉有未婚的不成文規定，所以本屆已經離婚的Angelababy竟入選，令眾人驚訝。不過，網友認為她只是純粹陪跑，是否結婚不會影響到賽果。

已經離婚的Angelababy被指她只是純粹陪跑。（取材自微博）
已經離婚的Angelababy被指她只是純粹陪跑。（取材自微博）

目前微博上呼聲最高的，是演技實力堅強、外型甜美的楊紫。楊紫這兩年的作品都引起話題，今年有跟肖戰合作的「餘生，請多指教」加持，備受看好。而譚松韻人氣也很旺，她這幾年因「以家人之名」、「錦心似玉」等劇，討論度居高不下。

Angelababy 劉詩詩 入圍

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