羅晉「庭外」冒險緝凶 萬茜演反派吸睛

羅晉飾演一位金牌律師。(取材自微博)

由張黎、黃偉執導的懸疑劇「庭外」近日開播，該劇以創新的篇章式結構布局，聚焦同一時空下的平行故事，講述法官魯南、金牌律師喬紹廷等為代表的司法工作者奔走於連環案件調查一線，不惜孤身犯險找尋案件背後隱匿的真相，弘揚正義精神的故事。

綜合金羊網、新京報報導，「庭外」由兩個篇章構成，其中「庭外·盲區」由夏雨領銜主演，羅晉特別主演；「庭外·落水者」由羅晉、焦俊艷領銜主演。

「庭外·盲區」故事集中發生在16小時之內，法官魯南（夏雨飾）短暫出差南津向庭長當面匯報工作時，被要求幫忙參詳一樁發生在九年前的凶案死刑覆核工作。

為了能夠盡快探尋真相，魯南與在津港的喬紹廷（羅晉飾）聯手，憑藉各自的「極限操作」，驚險地闖過重重危機，最終破解謎底。

令人意外的是，萬茜竟然在「庭外·盲區」中飾演反派，預告片中的眼神很帶感，令網友驚呼「超級期待」。劇中，萬茜的短髮紅唇造型相當俐落吸睛，也為這個角色添了幾分神祕氣息。

此外，夏雨飾演的法官魯南不僅睿智沉穩，更有責任和擔當，為調查真相不惜孤身犯險；至於由羅晉飾演的金牌律師喬紹廷，深陷被吊銷執照的困局仍全力斡旋，在車內被人用繩索勒住脖子的驚險時刻，令觀眾揪心不已。