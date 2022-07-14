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考公職風波發酵 為偶像平反 易烊千璽粉絲搬出胡適

娛樂新聞組╱綜合報導
易烊千璽國家話劇院事件，一波未平一波又起。(取材自微博)
易烊千璽國家話劇院事件，一波未平一波又起。(取材自微博)

21歲中國男星易烊千璽向來形象陽光健康，但近期因出現在中國國家話劇院擬聘名單中而引起爭議，包括三次面試只進行了一次、免除筆試等，被質疑是不是有明星特權，雖然官方出面澄清，並指易烊千璽尚未被錄取，但網路上依舊吵得熱烈，也有粉絲開始為偶像平反。

香港01報導，有網友在微博表示，他打了政府熱線投訴易烊千璽考編制有爭議之後，易烊千璽的後援會疑似搶先知道處理結果，且該投訴人並沒有對服務做出評價，但帳號卻顯示「非常滿意」。該網友並指出自己的個人訊息遭到易烊千璽部分粉絲在網上公開傳播、威脅，懷疑自己的資料遭洩漏給被舉報方，尋求社會各界的幫助。

風波越演越烈，但易烊千璽本人及官方工作室都沒有出面回應，反而是他龐大的粉絲群開始為偶像平反，更以文學家胡適為例：「1917年胡適26歲，剛留學歸國不久，免筆試進入北京大學做教授；2022年易烊千璽22歲，剛剛畢業不久，影視佳作頻出，獲過很多演技類獎項，免筆試進國家話劇院當演員，這有什麼不能比較的？」

對於粉絲的言論，網友哭笑不得，紛紛留言：「北大教授到北大校長再到教育部部長，竟然淪落到和一個青年演員相提並論了」、「易烊千璽看了都要哭」等。

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