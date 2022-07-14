林家棟拍槍戰戲慘摔 為護童星倒地不起

林家棟拍攝「潛行」時不慎受傷。(圖：台灣映藝提供)

由劉德華監製並聯同林家棟、彭于晏三位男神主演的電影 「潛行」，日前官方才首發影片及官方海報，就驚傳影帝林家棟拍攝出意外送醫。

林家棟12日凌晨在香港 青衣拍攝槍戰外景，該地多處凹凸不平，布滿了大小不同的石頭，其中一場林家棟要抱著小朋友奔跑，不小心被石頭絆到，導致重心不穩摔在地上，林家棟為保護小朋友，傷勢更加嚴重，倒地後全身無力無法動彈，讓現場工作人員嚇得報警求助，接著被送往醫院治療，但需要留醫再作詳細檢查。

原本一直無回應的他，13日下午終於透過電影公司報平安：「有一點碰撞，為確保安全去醫院檢查一下，沒有大礙，多謝關心。」

據悉，事發當時劉德華、任達華都不在現場，只有彭于晏和錢嘉樂等人目擊整個過程，所幸送醫及時，經過治療已恢復活動能力，仍需要在醫院進行檢查和治療。

因場地租借金高，所以其他人繼續拍攝，其實這部片拍攝一波三折，之前因工作人員確診停工7天，談善言也在拍攝期間受傷。而林家棟今年以「手捲煙」、「智齒」角逐2個影帝寶座，現在卻傳出受傷，是否會影響他出席17日的第40屆香港電影金像獎頒獎典禮還未知。

54歲的林家棟已經拿過一次金像獎影帝，出道這麼多年幾乎沒什麼緋聞 ，有關他的感情生活一直是謎。