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觀影說劇／劉德華「潛行」陣容華麗 林家棟彭于晏上演臥底大戰

記者黃保慧／綜合報導
電影「潛行」強勁陣容先導海報曝光。（圖：台灣映藝提供）
電影「潛行」強勁陣容先導海報曝光。（圖：台灣映藝提供）

由劉德華監製並聯同林家棟、彭于晏3位男神主演的電影「潛行」，日前首發影片及官方海報，陣容讓人眼睛一亮，電影還邀請任達華、林雪、鄭則仕演出，這六位極具份量的實力男演員，在香港電影金像獎上就獲得過34次男演員獎項提名和8座獎，堪稱華麗組合。

「潛行」是一場臥底潛伏心理大作戰的電影，劇情故事雖未曝光，但它延續經典警匪臥底題材，疑雲重重的網絡邊緣世界和生死搏命的臥底危機，吊足觀衆口胃，且動作戲多，極具戲劇張力，消息一曝光，就成了影迷矚目的電影。

海報中角色略可知角色個性，並隱約透露出這三人之間的三角關係，劉德華戴著黑框眼鏡，看起來難以捉摸，林家棟則看向遠方，眼神夾雜著複雜的戒備感；彭于晏眉頭深鎖，凝視目標，眼神充滿疑惑。

劉德華這回不僅擔任主演，更擔當了監製。其實近年來，劉德華不但貢獻了「拆彈專家」系列、「失孤」等影片中的經典銀幕形象，更開始屢屢出任監製。而他監製的電影，如「拆彈專家2」、「掃毒2」等總能獲得票房和口碑的雙豐收，這次他在內容品質上全面把關，也讓這部影片更受粉絲期待，電影預計2023年上映。

不過電影開拍不久，林家棟就傳發生意外受傷，據傳他拍攝一場抱小朋友奔跑戲時不慎絆倒，身體多處受傷，被緊急送醫治療。

網易娛樂報導，由於外景現場多處凹凸不平，佈滿了大小不同的石頭，林家棟為了保護小朋友，自己撞得更嚴重，全身不能動彈，劇組立即報警求助，目前仍需留院詳細檢查。林家棟尚未對受傷一事回覆，至於導演關智耀則閉口不談，任達華也表示，這兩天沒有他的戲分，所以不了解。

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