楊冪眼傷粉絲急問傷勢 楊爸暖報平安：有你們真好

楊冪日前錄節目，意外傷到眼角。（取材自微博）

中國流量女王楊冪 日前驚傳錄製節目「密室大逃脫4」時受傷被救護車載走，當日深夜工作室證實她眼部受傷已做縫合處理，節目組也發聲致歉。不過網友還是對楊冪後續情況相當關心，有粉絲到楊冪爸爸微博 下詢問狀況，楊冪爸爸回應「一切都好」。

綜合媒體報導，楊冪錄製節目發生意外，事後工作室發聲明證實她的眼角受傷，並透露傷勢需要縫合；而楊冪粉絲團也更新了她傷勢後續，表示她接受了長沙數一數二專家的醫治，用了美容針縫合，但也提到治療過程中楊冪被施以麻藥及破傷風針，因此引發揣測傷勢應該不輕，粉絲紛紛心疼指責其公司未善盡保護藝人的責任。

由於楊冪受傷至今未曾發聲，不少粉絲非常擔心，有粉絲到楊冪爸爸的微博「休閒小林哥」下面詢問：「小林哥，小冪怎麼樣了啊？」，該網友使用大哭的表情符號，看起來是非常擔心楊冪。而楊冪爸爸則公開回應：「謝謝所有關心我女兒的朋友。有你們真好。天佑女兒。一切都好。你們愛的她不會讓你失望的。」

許多粉絲看到後，才稍微安心，有網友便直呼「工作室的話我不敢信，小林哥的話才真讓我安心」。紛紛留言「好好休息，身體最重要」、「小冪平平安安就好」、「您也照顧好自己」、「破大防（激動）了，岳父當時肯定也害怕了」。