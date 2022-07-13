林志玲纏鬥4年討「400萬酬勞」 製作公司賴帳後果曝光

林志玲酬勞再度引起討論。（取材自臉書）

「台灣第一名模」林志玲 在2017年到中國參加兩集綜藝節目「極限挑戰第三季」，沒想到沒收到應有的通告費，官司纏鬥四年，終於拿回400萬人民幣（約59.4萬美元）及相應違約金，而她的高額酬勞也意外曝了光。近日，該被告公司又被新增一則限制消費令，申請人為林志玲持股99%的上海禦葵影視文化工作室，此事也立刻登上微博 熱搜第一，她上節目的天價酬勞再度引發熱議。

據陸媒報導，林志玲2017年擔任陸綜「極限挑戰」擔任嘉賓，沒想到錄製兩集節目後卻沒有收到應拿的通告費，她所屬工作室「上海御葵影視文化」向元純文化傳播公司提出告訴，訴訟判決提到對方早收到東方衛視支付的400萬人民幣通告費，卻遲遲未將費用支付給她，即便2018年與2020年寄送合約履行通知書告知，但對方卻堅稱未收到文件。

不過去年11月初法院判定林志玲勝訴定讞，讓她討回積欠四年的演出費；而當時林志玲在中國錄製節目的天價酬勞也隨之曝光。最近因為元純文化傳播公司又因此訴訟遭北京 市朝陽區人民法院裁定，新增一條限制消費令，讓林志玲的價碼再度引起討論。

不過因林志玲長年熱心捐助公益，光是救助孩童就超過八位數，所以有部分粉絲心疼她為應得的款項處理了4年；但也有網友表示，「聽說妳玩兩天就400萬人民幣？」，直呼明星賺錢真的太容易了。