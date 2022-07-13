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林志玲纏鬥4年討「400萬酬勞」 製作公司賴帳後果曝光

娛樂新聞組／綜合報導
林志玲酬勞再度引起討論。（取材自臉書）
林志玲酬勞再度引起討論。（取材自臉書）

「台灣第一名模」林志玲在2017年到中國參加兩集綜藝節目「極限挑戰第三季」，沒想到沒收到應有的通告費，官司纏鬥四年，終於拿回400萬人民幣（約59.4萬美元）及相應違約金，而她的高額酬勞也意外曝了光。近日，該被告公司又被新增一則限制消費令，申請人為林志玲持股99%的上海禦葵影視文化工作室，此事也立刻登上微博熱搜第一，她上節目的天價酬勞再度引發熱議。

據陸媒報導，林志玲2017年擔任陸綜「極限挑戰」擔任嘉賓，沒想到錄製兩集節目後卻沒有收到應拿的通告費，她所屬工作室「上海御葵影視文化」向元純文化傳播公司提出告訴，訴訟判決提到對方早收到東方衛視支付的400萬人民幣通告費，卻遲遲未將費用支付給她，即便2018年與2020年寄送合約履行通知書告知，但對方卻堅稱未收到文件。

不過去年11月初法院判定林志玲勝訴定讞，讓她討回積欠四年的演出費；而當時林志玲在中國錄製節目的天價酬勞也隨之曝光。最近因為元純文化傳播公司又因此訴訟遭北京市朝陽區人民法院裁定，新增一條限制消費令，讓林志玲的價碼再度引起討論。

不過因林志玲長年熱心捐助公益，光是救助孩童就超過八位數，所以有部分粉絲心疼她為應得的款項處理了4年；但也有網友表示，「聽說妳玩兩天就400萬人民幣？」，直呼明星賺錢真的太容易了。

林志玲酬勞再度引起討論。（取材自臉書）
林志玲酬勞再度引起討論。（取材自臉書）

林志玲 北京 微博

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