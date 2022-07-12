許鞍華導新片考驗吳鎮宇 要他從30歲演到70歲

金馬影帝吳鎮宇在新片中再度挑戰演技。（圖：華映提供）

香港 7大導演 聯手合作執導的「七人樂隊」，其中一段由許鞍華執導60年代的故事「校長」，找來了金馬影帝吳鎮宇挑戰從30歲演到70歲，還要面對一群沒有演戲經驗的小朋友，考驗演技也考驗耐心。

許鞍華曾獲得3座金馬最佳導演獎的肯定，更在2020年獲得威尼斯影展終身成就獎，是世界第一位獲得此榮耀的女導演；她執導的「女人四十」讓蕭芳芳拿下柏林影后，「桃姐」則讓葉德嫻在威尼斯影展封后，電影 成就極為亮眼。而在這次的「七人樂隊」中，許鞍華負責60年代的故事，她表示：「最初聽到『七人樂隊』這個計畫，就覺得很有意思，因為可以紀念香港，同時紀念逝去的底片拍攝。完成之後感覺也很不錯，因為拍了一個自己很喜歡的題材。」

許鞍華執導60年代的故事「校長」。（圖：華映提供）

「七人樂隊」是向香港電影黃金年代致敬，但許鞍華回憶那個時光，很坦誠地說：「其實我是很不適應那個黃金年代的，那時一個導演一年至少要拍兩部戲，收入非常好，但我根本找不齊工作人員，他們一人可能接了7部戲，演員也是如此，而我只是敢怒不敢言啊！」

主角吳鎮宇2000年以電影「鎗火」獲得金馬影帝，「校長」是他與許鞍華首次合作，現場還有一群沒有演戲經驗的小朋友扮演小學生。拍每一個鏡頭前，許鞍華都要細心向小朋友解說劇情，吳鎮宇也會陪著他們彩排，並在一旁耐心解釋和指導演出。此外，吳鎮宇要挑戰從30歲演到70歲，演技跨越40年，為此特別花很長的時間弄白頭髮，化上老妝。