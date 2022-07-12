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曾演出三國馬超、康熙王朝魏東亭 戲骨喉癌57歲病逝

 娛樂新聞組／綜合報導
安亞平曾演過許多膾炙人口的戲。（取材自微博）
安亞平曾演過許多膾炙人口的戲。（取材自微博）

曾演出「三國演義」、「康熙王朝」等史劇的資深男演員安亞平，日前被曝已在北京因為喉癌病逝，終年57歲，遺體並已火化下葬。許多演藝圈人士也發文悼念。

北京日報報導，演員秦浩日前在社交媒體上發文送別安亞平：「蜀中再無馬超，世上再無魏東亭。」在電視劇「康熙王朝」中，安亞平飾演康熙帝的心腹魏東亭。

新版「三國演義」馬超飾演者陳奕霖也發文悼念：「今日聽聞演員安亞平老師，於6月28日因病醫治無效，在京離世。今日骨灰已經安葬，深感悲痛。雖然沒有見過面，但是因為新老『三國』飾演馬超這一角色結緣，真的是天妒英才，願您在彼岸祥和殊勝。」安亞平在1994年版電視劇「三國演義」中飾演馬超。

中國演藝圈近來頻傳人才殞落，經典古裝劇「武則天」中飾演過李承乾一角的男星李崇霄不久前才驚傳過世，享年51歲。拍攝「武則天」的知名導演陳家林也因為長期罹病，醫治後無效，享壽79歲，但詳細死因並未透露；他生前擅長拍攝歷史劇題材，「康熙王朝」、「唐明皇」、「武則天」、「王昭君」、「法門寺猜想」、「楊貴妃」等古裝劇都是由他執導。

北京 導演

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