任嘉倫拍「無憂渡」全程保密 私人休息區卻遭擅闖偷拍

「古裝男神」任嘉倫遭到粉絲擅闖私人休息領域。（取材自微博）

由任嘉倫、宋祖兒主演的奇幻劇「無憂渡」，日前在象山影視城開鏡。不過日前劇組發布聲明，稱有人擅自闖入任嘉倫的私人休息領域，並在網上散播演員信息；劇組向任嘉倫道歉的同時，表示堅決抵制偷拍、路透的行為。

網易娛樂報導，劇組透露自從拍攝以來，「無憂渡」一直秉持閉關拍攝的原則，從未對外開放探班等相關名額。事實上，「無憂渡」除了正式官宣主演以外，確實只PO了開機儀式上的主角造型，開拍以來幾乎沒有路透流傳。然而，不管劇組如何嚴防死守，依舊有「漏網之魚」，甚至闖入任嘉倫的休息區。

由任嘉倫（左）、宋祖兒（右）主演的「無憂渡」，日前曝光開機照。（取材自微博）

網友也紛紛表示堅決抵制私生代拍的行為。其實除了「無憂渡」，近期還有不少明星和劇組也發聲抵制私生代拍行為；由楊冪 、龔俊主演的「狐妖小紅娘月紅篇」日前也發聲明，嚴禁代拍人員未經許可擅自進入拍攝現場，並要求侵權用戶24小時內刪除相關侵權內容，停止一切侵權行為並消除負面影響。

「無憂渡」改編自半明半寐的小說 「半夏」，以晚唐奇詭世界為背景，講述捉妖師「宣夜」與能感知妖怪內心的富家千金「半夏」的愛情故事。

任嘉倫在開鏡儀式上透露，這部戲是他出道以來等待最久的作品，「我等這部戲等了有一年，從去年6月到今天，看到它開機真的非常興奮。」但最讓他感慨的，6年前在這個場地和楊紫合作「龍珠傳奇之無間道」時，當時他仍是跑龍套的新人，如今他已是頂流男神，讓粉絲封為「演藝圈最勵志代表」。