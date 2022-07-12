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安倍晉三曾當她婚禮伴郎、兩家友好 香港女星淚崩悼念

 娛樂新聞組／綜合報導
陳美齡（左一）2016年受邀參加安倍晉三(右)的賞櫻會。（取材自推特）
陳美齡（左一）2016年受邀參加安倍晉三(右)的賞櫻會。（取材自推特）

日本前首相安倍晉三日前在奈良市街頭演說時遭槍擊身亡，終年67歲，震驚全球。與安倍是多年好友的港星陳美齡發文悼念：「沉痛憤怒，很難過。一家人都不知道如何接受這現實。」

香港01報導，陳美齡及老公金子力與安倍一家是多年好友，金子力與安倍晉三是大學同學，當年婚禮，安倍更出任伴郎；1995年陳美齡一家搬到和安倍同區的東京澀谷4層樓豪宅，兩家人感情深厚。對於好友離世，陳美齡深感傷痛：「前日本首相安倍晉三先生中槍斃命。因為和安倍先生生前是多年好友，沉痛憤怒，很難過。一家人都不知道如何接受這現實。希望安倍先生好好安息，感謝他一直支持我們，鼓勵我們。希望安倍夫人節哀順變，保重身體。人生真的不能預測，要好好珍惜所有。」

目前定居在香港的陳美齡，11日也特地買花到當地日本領事館悼念好友；她透露自己有留言給安倍晉三，前去與日本大使打招呼時，還忍不住哭了出來，對於好友的離開感到十分不捨。

陳美齡（右）與安倍晉三的妻子安倍昭惠（左）曾合影。（取材自陳美齡部落格）
陳美齡（右）與安倍晉三的妻子安倍昭惠（左）曾合影。（取材自陳美齡部落格）

陳美齡1969年14歲就以歌手身分出道，1970年代赴日本發展，與鄧麗君齊名，紅遍東南亞。她於1986年嫁給日籍經紀人金子力，先後生下3個兒子。

安倍 日本 香港

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