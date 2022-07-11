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籌資金？擋熱搜？張藝謀無錫別墅傳半價急售 開價3500萬

噓！星聞 綜合報導
近來有消息爆料，張藝謀位於無錫的豪宅將出售，而且還以市價的一半「急售」，網友們瘋狂猜測其背後原因。（取材自微博）
近來有消息爆料，張藝謀位於無錫的豪宅將出售，而且還以市價的一半「急售」，網友們瘋狂猜測其背後原因。（取材自微博）

華語電影圈大導演張藝謀2011年與小30歲美女舞蹈演員陳婷再婚，婚後育有2兒1女，近來有消息爆料，張藝謀位於無錫的豪宅將出售，而且還以市價的一半「急售」，網友們瘋狂猜測其背後原因。

據江南晚報報導，張藝謀位於無錫的豪宅最近突然「急售」，據悉開價3500萬元（人民幣，下同，約522萬美元），而房仲則透露從行情來看該區最便宜的毛胚屋至少要3500萬人民幣起跳，若加上裝潢大多能賣到4000到6000萬人民幣，房仲初估該物件3000萬元就有機會成交。

此外，網上除了公布出售消息外，就連門牌號碼、內部裝潢照也外傳。據悉，該別墅建築物218坪、花園302坪，內部歐式裝潢宛如皇宮，小區名為湖光山色（又名湖璽山莊）；但報導中也指出，許多人都只是抱持著好奇心詢問，真正有意購入的買家極少。

近來有消息爆料，張藝謀位於無錫的豪宅將出售。（取材自微博）
近來有消息爆料，張藝謀位於無錫的豪宅將出售。（取材自微博）

網笑：「糊璽」名稱不吉利？

消息一出中國網友瘋狂猜測售屋原因，有網友認為是別墅名稱不吉利：「所以是胡亂洗地嗎？」、「笑死，糊璽，這名子取得真妙」，還有網友聯想到他最近開拍的新戲中演員有關：「不是才開機半個月嗎？換主演來得及吧」、「是不是電影停拍了需要資金？」、「這麼熱的天，還幫太子擋熱搜」。

而根據最新消息指出，該別墅10日以6100萬人民幣成交。

張藝謀曾曬出無錫家的照片。（取材自微博）
張藝謀曾曬出無錫家的照片。（取材自微博）

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