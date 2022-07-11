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戲說從頭／「唐醫生」戀小鮮肉 秦嵐自招：我很A

記者杜沛學／綜合報導
秦嵐(右)首次與小9歲的魏大勛合作。(取材自微博)
秦嵐(右)首次與小9歲的魏大勛合作。(取材自微博)

藝人秦嵐、魏大勛主演的電視劇「關於唐醫生的一切」正在熱播，秦嵐在劇中飾演醫術超群的心臟外科醫師唐佳瑜，空降到全是男醫生的心臟外科，成為院內首位女主任，也與魏大勛飾演的暖男醫師葉弈明在工作中擦出曖昧情愫。

42歲的秦嵐首次與小9歲的魏大勛合作，她透露兩人私下早已熟識，因此拍攝默契一拍即合，「他是個喜劇人，我骨子裡也是喜劇人，我倆拍戲現場經常是笑得不亦樂乎，每天上戲時妝都好好的，但跟他拍兩場妝就花了，他太搞笑了」。

除了與魏大勛合作有火花，不少劇迷也關注唐佳瑜與高露飾演醫務處處長歐陽真予的對手戲，兩人從互看不順眼到彼此惺惺相惜，相愛相殺的感情令人印象深刻。秦嵐笑說：「我倆是雙A（指霸氣強勢的個性）。」被問到劇中誰更霸氣，她不服輸說：「他們覺得我沒有歐陽真予A，我是覺得我挺A的！」但她也透露兩人私下感情其實是相親相愛的，戲外經常互贈對方小禮物示好。

劇中，唐佳瑜初入醫院空降到心臟外科，被眾人質疑「有後台」，問她在現實生活中是否經歷過類似的職場困境？秦嵐打趣說：「我一看就不太像有後台的，倒是沒有人懷疑我有後台。」

不過，秦嵐坦言在剛出道時，接到了一個重要角色，她因為不是科班出身，曾有人質疑為何會給新人演該角，「但這對我來說是一種鞭策，越是這樣，越想要讓自己努力做更好，以前比較在乎別人怎麼想，現在有質疑，我也不怕了，沒有必要買單別人總結你是什麼樣子的人。」

秦嵐也分享這次參與拍攝該劇「對我的觸動很大」，因為她的父母都有心臟疾病，所以在演出時，除了作為一名演員，也是一個醫患的家屬。劇中在醫院裡的生老病死百態直戳觀眾淚點，秦嵐透露，有一場在加護病房中替病危小女孩急救的戲，小女孩最終仍回天乏術，她在拍攝時眼淚止不住的流，真情流露。

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