郭富城香港豪宅遭竊 他正在屋內睡覺…

郭富城(左)一家四口在香港居住的豪宅遭竊。(取材自微博)

天王郭富城2017年與小22歲網紅妻子方媛結婚後，育有2個女兒，一家四口和岳父母同住郭富城位在香港 大坑道的「嘉園」豪宅，豈料11日清晨5點傳出該大樓發生竊盜案。

香港01報導，「嘉園」低樓層的住戶報案，表示大門虛掩、窗戶打開，外傭及時發現竊賊，對方見狀立刻逃走。警方接獲報案調閱監視器，初步認為竊賊是爬水溝進入該大樓，調查後也發現大樓3戶有被偷竊過的痕跡，正在估計損失多少？而郭富城也在其中一戶，事發時郭正在家睡覺，事後郭富城的岳父也協助調查。

報導指出，香港嘉園有不少明星住客，除郭富城之外，還有藝人周秀娜及余德丞。據悉，郭富城擁有嘉園7樓全層連天台大單位，內設還有私人電影院 和卡拉OK房，大廈另還設有籃球場及游泳 池，根據方媛在微博上展示的圖片，可見他們一家經常使用球場和泳池等設施。

至於今次遇竊的一樓單位則由郭富城租下，給岳父岳母居住，由於頂層單位現正裝修，郭富城一家人也搬到一樓與岳父母同住。

警方調查，賊人爬水渠進入大廈，爬窗潛入單位爆竊，其間被其中一單位外傭發現，賊人循水渠逃走，經點算後，其中一個單位損失500港元現金，郭富城岳父與另一單位則無損失，亦無撬過痕跡。