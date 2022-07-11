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易烊千璽享特權爆脫粉 殃及張藝謀新片「滿江紅」停拍

娛樂新聞組／綜合報導
易烊千璽近來爭議不斷，參演的張藝謀新電影「滿江紅」也傳出停拍。(取材自微博)
易烊千璽近來爭議不斷，參演的張藝謀新電影「滿江紅」也傳出停拍。(取材自微博)

中國國家話劇院日前公開編制名單，赫然出現易烊千璽、羅一舟、胡先煦等名字，此事在網上引爆爭議，易烊千璽更是被扒出不符中考流程等爭議行為。大批粉絲心痛之餘，「脫粉」更一度登上熱搜榜。此外，易烊千璽參演的張藝謀新電影「滿江紅」疑似停拍。

綜合媒體報導，在易烊千璽等人考編公示名單出來之後，原本該是個喜訊，不過此事卻引發網友質疑他「走後門」、濫用特權，也有粉絲認為他此舉是和一般人搶資源，引來了一波「脫粉潮」。

易烊千璽事件引發熱議後，近日有網友爆出張藝謀新電影「滿江紅」停拍，傳跟易烊千璽有關，現在他已經飛回北京

報導稱，張藝謀執導的「滿江紅」6月底開機，由易烊千璽、沈騰、張譯主演，影片雖然跟岳飛有關，但岳飛在電影中並不會出現。故事講述南宋紹興年間，宰相秦檜率禁軍赴邊境與金國會談，秦檜宿在當地一個大族的宅邸，會談前夜卻發生了一樁謎案；全片從小人物的視角，在懸疑色彩中展開對血義忠勇的刻畫。

此外，有網友在脫粉廣場看到一組數據截圖，顯示易烊千璽的粉絲數量有異常，調侃其買的粉絲數量趕不上脫粉的速度。

截圖內容是，易烊千璽的粉絲數連續3天日增8、9萬左右，對照組是總粉絲量呈下降趨勢，每天大約掉1萬粉，等於實際掉粉量遠高於顯示數據。

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