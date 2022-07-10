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曾秘婚鄭中基 阿Sa戀百億男友多年 曝再婚、生子計畫

記者黃保慧／即時報導
蔡卓妍曾想生8個孩子。取材自微博
蔡卓妍曾想生8個孩子。取材自微博

蔡卓妍（阿Sa）參加中國戀愛類綜藝節目「遲到的戀人」，在最新一集中，提到很喜歡小孩子，曾想生8個，並說：「其實我活到現在39歲也不容易，如果我真的有小孩，我肯定不會不愛他，不喜歡他，我肯定會把我所有的精力和時間都會給他。」

蔡卓妍與鄭中基曾有過一段婚姻，離婚後和富三代、「百億麻將館太子爺」男友石恆聰交往多年，雖然先前傳過兩人已分手，但遭阿Sa否認。對於未來再婚辦婚禮是否要低調，她分享：「其實我都無所謂，我是有沒有婚禮無所謂，那個婚禮是以甚麼的方式也無所謂。我現在的想法是我找到一個我很喜歡的人，很合適的人，而我現在就算沒有婚禮，我跟這個人一起我也很開心。」

對她來說始終覺得戀愛平淡就好，說道：「兩個人很愛對方，然後平平淡淡其實也挺好，我覺得會比做那樣（夢幻）的東西更好。」而至於情侶吵架，有人提出女生只要收到「包包」就能治百病，對此阿Sa認為，如果是有心意送的東西還是會覺得開心，但她反問：「但是我們的問題解決了嗎？才是重點，如果我們的問題解決了，然後你再送一個包給我，哄我，那我就會覺得很開心。」

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