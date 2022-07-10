楊冪工作爆意外破相急送醫 後續治療修復狀況曝光

楊冪錄影時發生意外，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理。取材自微博

中國女星楊冪 9日傳出錄製中國綜藝節目「密室大逃脫4」發生意外，被粉絲目擊緊急搭上救護車，「楊冪受傷」登上微博 熱搜一整晚，直到9日深夜，官方工作室才證實楊冪眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，官方粉絲團也透露她的傷勢找來長沙數一數二的專家治療。

楊冪9日晚間被目擊用手捂著臉，緊急坐救護車送往醫院，事情爆出後，引發討論，楊冪工作室率先打破沉默，在微博發表聲明，證實楊冪在錄「密室大逃脫4」時意外受傷，第一時間送醫救治，傷勢經醫生診斷，「眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部。目前情況穩定，後續將遵從醫囑進行恢復治療」，也表示後續工作安排會以楊冪的休養及身體狀況做首要考慮。

而節目也發出道歉聲明，對於在錄製節目過程中造成楊冪意外受傷，感到抱歉，並做出承諾：「節目組將認真檢討，和各部門進行安全教育 ，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全。」

對於楊冪日後的修復，粉絲都相當關心，官方粉絲團10日凌晨發文，透露她的傷勢找來長沙數一數二的專家治療，「用的是美容針，縫針之前打了破傷風和麻藥，過段時間看治療情況再拆線，後面肯定會等醫生說可以工作了才會開始。晚上楊冪安全回房間，吃藥休息。」只是傷勢要休養幾天沒有具體時間。