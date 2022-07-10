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阿Sa斷牙毀容驚悚妝 粉絲驚呼認不出

娛樂新聞組╱綜合報導
蔡卓妍驚悚毀容妝讓很多粉絲認不出來。(取材自Instagram)
蔡卓妍驚悚毀容妝讓很多粉絲認不出來。(取材自Instagram)

港星阿Sa（蔡卓妍）最近除了參與陸綜「乘風破浪」，拍攝的電影「神探大戰」也即將上映。她在電影中扮演拚命的重案組警察，有大量跳車、跳樓及槍戰戲，甚至還有受傷毀容劇情；阿Sa臉部受傷劇照近日公開，讓粉絲驚呼認不出。

綜合媒體報導，電影「神探大戰」由韋家輝編導，劉青雲、阿Sa、林峯等人主演，片方近日公開阿嬌化毀容妝的花絮影片，除了可見臉上滿滿的瘀青和傷痕外，還要她戴上特製的假牙，營造牙齒斷掉、歪斜模樣，哭起來顯得格外狼狽。

粉絲看到劇照後也相當訝異，驚呼「這不是阿Sa吧」、「阿Sa太拚了」、「這還是我認識的蔡卓妍嗎」、「這張圖是真的沒認出來」。

她透露，光是上這個妝就要花六到八個小時，「以前的我絕不會接受」，但這次真的為戲豁出去。

另外，還有更多阿Sa受虐照，其中一張她僅穿內衣，保鮮膜包頭，赤腳行臭屎溝，相當賣命。

阿Sa說事前不知道要拍攝這些場面：「因為韋導演的劇本很神祕，常常到現場才知道要演什麼，每一天開工都好刺激，『哦，今日要跳樓呀』，每場戲都像在玩極限運動。」

而阿Sa在電影中除了挑戰毀容造型，還有不少危險的動作戲場面，如飆車、摔下狹窄樓梯等，拚命的態度讓一起合作的劉青雲都喊佩服。

蔡卓妍。(取材自Instagram)
蔡卓妍。(取材自Instagram)

電影 警察 導演

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