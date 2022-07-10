我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺安倍兇手原想殺宗教領袖 扯出NHK黨和南韓統一教

股價跌、士氣低…推特董事會放話：告到馬斯克成交為止

「密室」受傷破相 楊冪急送醫縫眼角

娛樂新聞組╱綜合報導
楊冪錄製「密室大逃脫」時眼部受傷被送醫，嚇壞粉絲。(取材自微博)
楊冪錄製「密室大逃脫」時眼部受傷被送醫，嚇壞粉絲。(取材自微博)

綜藝節目「密室大逃脫4」才剛開播就傳出錄製意外，有人稱看到楊冪捂著臉部被送上救護車，使得「楊冪受傷」高掛微博熱搜榜一整夜，令粉絲焦急擔心不已。經過6個小時，楊冪工作室證實楊冪錄影受傷，已在醫院縫合傷口。

綜合媒體報導，楊冪工作室發文：「小冪在節目錄製過程中意外受傷，已於第一時間送醫治療。經醫生診斷，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部。」目前楊冪狀況穩定、沒有大礙，之後會遵照醫囑繼續做後續治療。

「密室大逃脫」官方微博也發出致歉聲明，證實楊冪在錄製節目時意外受傷，節目組為此向她公開道歉，並承諾「節目組將認真檢討，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全」，感謝醫護人員及時治療，也謝謝大眾關心。

對於網路上的種種議論，楊冪工作室回應：「感謝大家的關心和支持，也感謝節目組第一時間安排就醫，感謝醫護人員們的專業救治。」他們也承諾會以楊冪身體健康和休養為首要考量，將根據實際情況調整後續工作安排。

網友紛紛表示心疼楊冪，「眼角縫合真的嚇死，萬幸沒有傷到眼睛裡面」、「心疼美女，那麼、好看的眼睛」。

據報導，「密室大逃脫4」是一檔實景解密體驗秀，嘉賓包括楊冪、大張偉、黃明昊、張國偉、陳偉霆、彭昱暢等人。

楊冪 微博

上一則

感情風波後首攻蛋 羅志祥承認「不就是大家笑話」

下一則

昆凌相伴甜出汁 周杰倫親揭新MV的50萬燒在哪

延伸閱讀

世界晚報╱上海一醫院持刀砍人 4人受傷 樓梯血跡斑斑

世界晚報╱上海一醫院持刀砍人 4人受傷 樓梯血跡斑斑
楊冪錄影出意外「救護車送醫」工作室證實眼睛破相

楊冪錄影出意外「救護車送醫」工作室證實眼睛破相
楊冪新戲再扮狐族 妝容妖魅露香肩熱戀龔俊

楊冪新戲再扮狐族 妝容妖魅露香肩熱戀龔俊
3失婚女神收視戰 Baby被唱衰 不敵楊冪、趙麗穎

3失婚女神收視戰 Baby被唱衰 不敵楊冪、趙麗穎

熱門新聞

倪震和周慧敏結婚13年。圖／摘自微博

倪匡離世 周慧敏曝公公這點改變自己

2022-07-03 10:47
黃嘉千與夏克立驚傳要離婚。 （本報資料照片）

黃嘉千驚傳16年婚變 將與夏克立打離婚官司

2022-07-05 20:24
劉德華兩鬢斑白的影片，引來30多萬網友熱烈討論。（視頻截圖）

劉德華兩鬢斑白唱「東方之珠」 30萬網友熱議嘆老了

2022-07-04 02:26
壇蜜是日本性感女星代表。(取材自ure.pia.co.jp)

情色女王壇蜜曝老公床上習慣 驚吐：旁邊睡誰好像都沒差

2022-07-07 06:03
柴蔚(左)9歲時演過「步步驚心」，右為劉詩詩。(取材自微博)

「步步驚心」承歡格格19歲了 身材「超胸」藏不住

2022-07-08 08:37
林青霞。（取材自微博）

林青霞億萬豪宅驚傳凌晨大火 傭人抱寵物犬逃生

2022-07-07 19:14

超人氣

更多 >
全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名

全美第2…數據未能證實 哥大遭最佳大學排行榜除名
華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮

華人烹製家鄉美食 熱賣紐約「網路私廚」漸成風潮
誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑

誇完微信誇火車 馬斯克：曾搭高鐵去西安看兵馬俑
中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請

中領館確認 10年簽證暫停用 建議辦簽證提前一個月申請
刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生

刺殺安倍晉三 凶嫌同學回憶：溫和的優等生