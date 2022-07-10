「密室」受傷破相 楊冪急送醫縫眼角

楊冪錄製「密室大逃脫」時眼部受傷被送醫，嚇壞粉絲。(取材自微博)

綜藝節目「密室大逃脫4」才剛開播就傳出錄製意外，有人稱看到楊冪 捂著臉部被送上救護車，使得「楊冪受傷」高掛微博 熱搜榜一整夜，令粉絲焦急擔心不已。經過6個小時，楊冪工作室證實楊冪錄影受傷，已在醫院縫合傷口。

綜合媒體報導，楊冪工作室發文：「小冪在節目錄製過程中意外受傷，已於第一時間送醫治療。經醫生診斷，眼皮眼角處有外傷，已做縫合處理，治療順利，萬幸未傷及眼睛內部。」目前楊冪狀況穩定、沒有大礙，之後會遵照醫囑繼續做後續治療。

「密室大逃脫」官方微博也發出致歉聲明，證實楊冪在錄製節目時意外受傷，節目組為此向她公開道歉，並承諾「節目組將認真檢討，嚴格把控安全生產，保障嘉賓和工作人員的安全」，感謝醫護人員及時治療，也謝謝大眾關心。

對於網路上的種種議論，楊冪工作室回應：「感謝大家的關心和支持，也感謝節目組第一時間安排就醫，感謝醫護人員們的專業救治。」他們也承諾會以楊冪身體健康和休養為首要考量，將根據實際情況調整後續工作安排。

網友紛紛表示心疼楊冪，「眼角縫合真的嚇死，萬幸沒有傷到眼睛裡面」、「心疼美女，那麼、好看的眼睛」。

據報導，「密室大逃脫4」是一檔實景解密體驗秀，嘉賓包括楊冪、大張偉、黃明昊、張國偉、陳偉霆、彭昱暢等人。