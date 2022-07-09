楊冪新戲再扮狐族 妝容妖魅露香肩熱戀龔俊

楊冪演出「狐妖小紅娘月紅篇」造型曝光。（取材自微博）

女星楊冪 新戲「狐妖小紅娘月紅篇」日前釋出人物海報，她飾演的「涂山紅紅」造型相當嫵媚，眼神勾人、露香肩。她也分享海報並說：「涂山，我罩的，懂？」讓粉絲興奮直呼：「太美了！」「期待紅紅。」這也是楊冪繼「三生三世十里桃花」後，再度演出狐族，只是這次是「狐妖」，因此造型較妖魅。

「狐妖小紅娘月紅篇」劇情描述涂山大當家涂山紅紅，與懷有特殊血脈的人間道士東方月初一起守護族人、維護人間與妖族和平的唯美愛情故事。

楊冪演出「狐妖小紅娘月紅篇」造型曝光。（取材自微博）

楊冪在「三生三世十里桃花」扮演青丘女君白淺，劇中是白狐，多以仙氣優雅模樣示人，她在「狐妖小紅娘月紅篇」扮演塗山紅紅，是塗山狐妖之王，造型多了嫵媚性感。劇組日前曝光3款楊冪的狐妖造型，其中一套穿著紅衣、小露香肩，相當誘人；此外她的妝感更和以往仙俠劇有很大不同，不僅眉頭畫上兩道紅紋，眼角也有紅暈。

龔俊演出「狐妖小紅娘月紅篇」造型曝光。（取材自微博） 龔俊演出「狐妖小紅娘月紅篇」造型曝光。圖／摘自微博

29歲男星龔俊主演網劇「山河令」暴紅，這次搭檔楊冪扮演「東方月初」，同樣曝光三款造型；只見他額頭畫上一道銀色印記，身穿銀袍，頭梳髮髻並戴上銀冠，仙氣滿滿。

「狐妖小紅娘月紅篇」未播出就引起觀眾期待，不過飾演女配角「塗山雅雅」的袁冰妍卻因逃稅事件而被換下，無緣和迪麗熱巴 一樣嘗到走紅滋味。

袁冰妍憑電視劇「琉璃」獲得知名度，近日她名下製作公司因逃稅，被罰款97萬人民幣（約14.4萬美元），雖然袁冰妍已經透過工作室道歉，但形象破產 ，並遭到「狐妖小紅娘月紅篇」切割，換上楊冪旗下的祝緒丹。

祝緒丹曾經演出新「倚天屠龍記」的周芷若，在「三生三世十里桃花」演出白淺宿敵玄女，現在在新劇演出楊冪妹妹，被看好能成功上位。