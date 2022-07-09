林青霞1.4億豪宅燒8小時才撲滅 報平安「都好」

林青霞香港豪宅失火，她事後發文報平安。（本報資料照片）

林青霞所持有的香港 飛鵝山豪宅日前清晨發生火警，幸好她當時並不在家，事後也透過台灣友人回應「都好，謝謝關心」。

港媒指出，影后林青霞的豪宅位於香港飛鵝山，占地約1400多坪，市值11億港幣（約1.4億美元），還有843坪的花園。當天發生3級火警，豪宅失火後，有18名傭工自行疏散，其中多人抱著寵物犬逃生，所幸未傳出人員傷亡消息；不過，林青霞的財力也因這場大火震驚全香港，不少網友更稱：「電視劇都不敢拍那麼多的傭人！」

雖然香港消防局緊急救火，但火勢太過凶猛，歷時8小時才撲滅。起火點是位於2樓的臥室，不過當時屋內傭人都在休息，為何會無故起火？詳細起火原因尚待警消調查中。

香港消防處高級消防區長陳富山表示，共出動了163名消防及救護員到場施救，不過救火過程相當困難，主要是因為住宅位於偏遠半山，要額外增加輸水喉供水救火；另外住宅面積非常大，屋內又有很多間隔、陳設和裝飾，且部分房間採用防彈玻璃，加速火勢蔓延，濃煙密布，影響消防員救援。

林青霞的豪宅採三層樓、階梯式的設計，設有游泳池、健身 室、圖書館、網球場，此外，還有24小時保安員駐守，並有10多頭狼犬協助巡邏，保安相當嚴密，甚至有「超級堡壘」之稱。這間房是富商老公邢李㷧在2014年送給她的60歲生日禮物，也是他們結婚20周年大禮。

林青霞曾拍下自家豪宅的花園，巨大如生態保護區。（取材自微博）

林青霞豪宅花園幾乎等於個人的生態保護區及植物園 。她也曾開心表示屋外多次有仙鶴到訪，不過事後有網友告訴她那是「白鷺」，她才將貼出的仙鶴照片刪除。