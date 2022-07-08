郭碧婷爆二胎生男娃 向太送億萬大禮

郭碧婷和向佐婚後生活甜蜜，日前被爆已產下二胎。(取材自微博)

台灣女星郭碧婷和香港星二代向佐2019年結婚後，隔年生下女兒，一家三口生活低調甜蜜；近日有媒體爆料，郭碧婷已經在北京 生下二胎，寶寶是男孩，正等待向佐宣布好消息。

綜合媒體報導，向佐日前被拍到在助理的陪同下參加飯局，他戴著口罩 紮起小馬尾。當天向佐神清氣爽，與眾人說說笑笑，顯然是人逢喜事精神爽，而他手上拿著一個類似靠墊的東西，引發網友關注，有人猜測，墊子應該是在醫院的妻子需要用的。幾個小時後，向佐匆忙地離開，而他手中還是拿著那個墊子。

此前，有媒體曾拍到向佐現身北京某醫院疑似陪產，有了上一次陪產經驗之後，向佐穩重了很多，不再需要向太陪同。

關於二胎的性別，向太其實在5月出席活動時就已經透露是男孩，預產期是6月。當時郭碧婷人在台北，向太還說，等疫情 過後會去陪產，後來又改變主意，讓郭碧婷在北京生產。

郭碧婷2020年10月生下女兒時，婆婆向太非常豪爽，斥資過億在北京和台北買房送給兒子與媳婦，因此郭碧婷二胎生子的消息傳出後，網友展開了激烈的討論，紛紛猜測向太這次會送郭碧婷什麼大禮物。其實之前向太透露郭碧婷二胎是兒子的時候，就曾經許諾，等兒媳生產，一定會送上大鑽戒嘉獎，還會給孫子送貴重金器，甚至贈送價值億萬的禮物嘉獎兒媳。