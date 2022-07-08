周海媚憶拍港劇辛酸 跳樓請替身要自費

周海媚接受節目專訪，回憶過去拍港劇時的辛苦。(取材自微博)

知名香港 女星周海媚日前接受「名人面對面」節目專訪，已在北京 定居20年的她，談到過去在香港的回憶，也談到年輕時進入演藝圈，工作滿檔連續拍戲好幾天不睡覺是常有的事，還驚吐過去拍跳樓戲，電視台很小氣，請替身要自己付錢。

周海媚因為參加港姐選美比賽而進入演藝圈，她透露以前拍戲很辛苦，沒得睡、拍跳樓戲都是家常便飯，拍戲是從早到晚，有時很趕還要熬夜拍到天亮，連續拍四、五天都沒有時間睡覺，有次她受不了就向導演 申請回家洗澡，因為她覺得自己人都臭了，像鹹魚一樣，導演才放人，洗完澡後看還有點時間，就想說睡一下，才睡了一小時，劇組就打電話催她回去拍戲。

常要拍跳樓戲，主持人問她都是親自來嗎？她回應都是自己來，還驚爆因為TVB很小氣，請替身要給錢，主持人問「那有受傷過嗎？」，周海媚慶幸自己很幸運，沒有受傷過。

周海媚當年因演出電視劇「倚天屠龍記」，被外界封為「最美周芷若」，她在1985年參加香港小姐選美，雖然落選，但後來受到香港無線電視TVB青睞，將她簽約下來，並力捧成為當家花旦，在80年代末、90年代紅極一時。1998年周海媚約滿後，跳槽到亞洲電視，2002年約滿後則將演藝重心轉往中國大陸發展。