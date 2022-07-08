林青霞豪宅起火 意外曝光擁20傭工 超級奢華享受

林青霞。(本報資料照片)

藝人林青霞的香港 豪宅今晨起火，媒體在報導火災之餘，似乎對她的富裕生活及大宅的豪華程度更感興趣，據指消防員疏散的傭工就高達近20人。

據報導，火警發生後，消防員在豪宅內疏散了近20人─也有說是18人，他們都是宅內傭工。在香港，一般家庭聘用一名外傭是很普通的事，稍好的中產家庭若聘用兩名外傭，通常已讓人覺得生活富裕。

這場火警卻揭露林青霞的住家聘用了至少18名傭工，簡直是超級富豪享受，恐怕在港並不多。

據報導，林青霞的丈夫邢李㷧於2006年以港幣1.3億元購入這座豪宅，之後送給林青霞，作為她60歲生日及兩人結婚20週年禮物。

目前這座豪宅市值超過11億元。

林青霞的豪宅花園有843坪。(取材自微博)

報導指出，林青霞所住豪宅位於飛鵝山半山腰上，四周被草木環抱，占地5萬英尺，外觀看上去就像是3層矩形階梯，內部其實是3層高的豪華大宅。

這座豪宅面積寬敞、視野廣闊、環境清幽，可眺望山景，九龍半島的城市風貌也盡收眼底。

大宅有12間房，內部設施包羅萬象，有游泳池、電影院 、畫室、健身 房、舞蹈室等，而且設計盡顯氣派，單是後花園已大得驚人。

據報導，林青霞年前曾在微博上載住家照片並留言，「今天下午在我家後院拍的，仙鶴（白鷺）天天飛來又飛去，自在又瀟灑。」

接著，她又上載了「仙鶴」停留在家裡後院的照片，還打趣問大家「你猜有幾隻仙鶴？」

另據報導，林青霞的住家門牌是9號，旁邊11號是其家人住所，目前不太清楚媒體所指的林青霞豪宅是否包括11號獨立屋。