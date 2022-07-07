海清新戲挑戰農村婦 粉絲誇「演技之神」

海清在「隱入塵煙」中飾演一名西北農村的婦人。(取材自微博)

由李睿珺導演 ，武仁林、海清主演的電影 「隱入塵煙」日前舉行首映會，電影講述西北農村兩個被各自家庭拋棄的孤獨者，在日復一日的耕耘中相濡以沫的故事，武仁林和海清展現了一對底層農民夫婦從陌生到熟悉，從相知到相守的心路歷程。

鳳凰娛樂報導，李睿珺用暖色調、慢節奏的鏡頭語言，講述一對相依為命的有情人在一個無情的社會裡消亡的故事。

海清飾演的貴英是個有殘疾而無法生育、並且過了適婚年齡的女性。為了演好貴英這個角色，海清在農村大量體驗生活，電影拍了10個月才拍完。海清說，自己和角色有很大的反差，加上跟她對戲的都是非職業演員，難度係數很高。「記得我們一開始記錄的那個照片，我的眼神都是一個興奮的女演員到農村體驗生活的眼神，後面慢慢的，幾個月以後，眼神和狀態就會有一些變化。」

據報導，談到電影中兩位角色的關係，海清說：「從劇本、角色上來說，其實貴英跟老四兩人他們就像在黑夜裡互相擦亮的一根火柴，看到火光燃起，然後看見它熄滅、消失殆盡，其實他們兩個是互為彼此照耀的。」

首映會現場，有觀眾對海清大喊，「海清老師，妳是我的演技之神」，並問海清：「這部電影中誰是海清老師的神？」海清笑答：「神這事兒繞不過去了，別成為我的墓誌銘了。」