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花498元看他「發瘋」？男偶像直播懟粉絲 講一半斷線了

噓！星聞 綜合報導
陸定昊曾參加「偶像練習生」、「創造營2021」。(取材自微博)
陸定昊曾參加「偶像練習生」、「創造營2021」。(取材自微博)

中國藝人陸定昊曾參加男團選秀節目「偶像練習生」、「創造營2021」，他將於27日迎來26歲，也將舉辦生日會，票價要價498人民幣（約74美元），他直播聊到生日會，有網友覺得他言詞有些不妥，提醒他要注意，而他直接回懟該網友，還評論起網友的網名和頭像，但話講到一半直播就斷了，傳出是直播被封，引起討論，更上了微博熱搜榜。

陸定昊在直播中提到生日會時說道：「你498來我生日會，你又能看到我本人，又能聽到我唱歌，我還能給你演戲，我還能給你在這發瘋，多全能的藝人呀，還在這裡挑三揀四」，有網友聽到他這番話則留言提醒他「不要急功近利注意言辭和職業素養」，他看到留言後直接回懟該網友：「不好意思，你這個名字你在給你自己丟臉，你憑什麽管我啊？你管好你自己吧」，接著還評論起網友頭像：「你戴著一個羊的頭像，你在汙辱羊，你知道嗎...」不過他話還沒講完，直播就斷了。

該片斷被載出並在網上流傳，並有「陸定昊直播被封」登上微博熱搜，不過他本人事後發文解釋是手機沒電了，同時表示自己沒做壞事，且是在自己的直播間，「沒問題」。他還吐露其實生日會都不確定是否能辦成，票很難賣，如果不賣力宣傳，很擔心生日會辦不成。

陸定昊今（6）日數度發文回應直播爭議一事，他還坦言「我是糊，只有票賣出去才能有一個舞台」，對於直播時的說話語氣，陸定昊也認了「可能以為自己很幽默說錯了話，對不起大家」，並稱會反省自己的語氣。他還透露：「7月唯一的工作就是我的生日會，現在我沒有團隊，只有自己，有可能這件事都很難完成。一個糊掉的人有一個上舞台的機會有多難。」而對於有網友討論票價過高問題，他也無奈道：「這個價格只是為了場地和硬成本，沒有想要掐爛錢。」

(取材自微博)
(取材自微博)

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