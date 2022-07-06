劉青雲再扮思覺失調神探 女子受虐僅穿內衣逃生成懸案

劉青雲在「神探大戰」挑戰演出思覺失調，幻覺不斷的辦案奇才。（圖：華映提供）

金馬影帝劉青雲在新片「神探大戰」扮演思覺失調但又是專破懸案的辦案天才，展現高難度演技，電影 充滿濃厚香港 警匪動作強片風格，更結合12起真實重案的劇情；電影節奏緊湊刺激，隨著劉青雲辦案的腳步而心跳加速。

香港知名編劇及導演 韋家輝，在香港被譽為「編劇之神」，曾寫出多部膾炙人口的經典影視作品，像是電影「孤男寡女」、「大隻佬」、「盲探」等。今年推出全新作品「神探大戰」，他早在七年前便已開始構思劇本，可說是七年磨一劍；而他一早便認定劉青雲是主角的不二人選，「寫劇本的時候，一早已經在腦海裡認定了是劉青雲飾演神探一角」。

韋家輝與導演杜琪峰成立銀河映象之後，他執導的作品，九成都是由劉青雲擔任主角，但兩人已經相隔十年沒有合作，終於在「神探大戰」中再度攜手合作。劉青雲回憶說：「當時接到韋家輝的電話，問我想不想再合作，我回『想』，然後就合作了。」

兩人2007年曾合作過電影「神探」，片中的劉青雲也患有精神疾病，但韋家輝特別解釋「神探大戰」並非「神探」的續集，前作比較內斂、文藝，而新作則是以大量的動作場面去推進劇情，「這次是用動作去講故事。但『神探大戰』的『神探』成了一個代號，代表了一群在香港社會內，做了一些非法行為，再以私刑去追蹤一些懸案，將一些嫌疑人殺掉的一群人的代號。」

蔡卓妍在片中扮演懷有身孕的警察。（圖：華映提供）

近日「神探大戰」海報公布，可以見到劉青雲焦慮地坐著，背後的牆上寫滿了各式各樣的懸案及分析的文字，「烹屍案」、「屠夫案」讓人看得膽戰心驚。蔡卓妍（阿Sa）、林峯及「小龍女」李若彤也加入演出陣容。而前導預告中，可以見到一開始一個慘遭虐待的女子，只穿著內衣，渾身是血的在逃生，便可看出電影的強烈風格，而看似在自言自語的劉青雲，雖是一再偵破懸案但也疑似是真兇，正邪難分，也帶出電影主題「與怪物戰鬥，小心自己變成怪物」。