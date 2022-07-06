趙麗穎獲選河北影協副主席 網友：中專學歷能擔重任？

趙麗穎獲選為河北省影視家協會第五屆理事會副主席。（取材自微博）

女星趙麗穎 主演的「幸福到萬家」正在熱播中，演技獲讚大突破，她近日又傳出好消息，獲選為河北省影視家協會第五屆理事會副主席。

網易娛樂報導，河北省電影 電視藝術家協會第五次會員代表大會日前在石家莊召開，並選出第五屆理事會；網友拍到趙麗穎現身大會，她身著一身天藍色的繫帶西裝，既端莊又優雅幹練。

會場中，趙麗穎表情嚴肅，認真聽取他人發言，並和與會人員互動。據悉，趙麗穎在會中被選為第五屆理事會副主席。趙麗穎出生於河北省廊坊市，2016年也曾出任河北旅遊形象大使。

不過，儘管趙麗穎是公認的演藝圈「拼命三娘」，總是在苦難中咬牙堅持，交出優秀的作品，她的新身分仍遭網友質疑。有人認為農村出身趙麗穎她僅有中專畢業的學歷，且非科班出身，何以擔此重任？不過也有許多網友持不同意見，認為她出身不高卻能走向成功，可想而知有多努力。

此外，趙麗穎在新戲「幸福到萬家」中飾演農村婦女「何幸福」，演技獲肯定。不過劇中一個男角「大勛」意外掀起熱議，雖然他從頭到尾沒露臉，但是媽寶又軟弱的個性，被觀眾痛批是渣男，角色還正好撞名男星「魏大勛」。無端被討論的魏大勛則在微博 曬出「哎呀，嚇死我了」的表情包，以及暈倒在沙發上的動圖，流露出哭笑不得的無奈。