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移居大陸陪老公李榮浩？楊丞琳苦思2年 翻書找到答案

娛樂新聞組╱綜合報導
楊丞琳為要不要移居大陸煩惱了兩年。(取材自臉書)
楊丞琳為要不要移居大陸煩惱了兩年。(取材自臉書)

從女團「4 in Love」出道至今近22年的台灣女星楊丞琳，2019年與李榮浩結婚，日前她參加節目時透露，其實為要不要移居大陸煩惱了2年。

綜合媒體報導，楊丞琳上陸綜「還有詩和遠方」提到目前最煩惱的問題，是「要不要為了生活而稍微停下工作的腳步？」她表示，自己出道得很早，至今已經邁入22年，加上近年一直都在大陸工作，沒辦法陪伴母親，「內心有愧疚感」。楊丞琳透露，這兩年經常考慮是否要找個新的居住地點，讓自己可以一邊工作，一邊同時陪伴媽媽和老公李榮浩。

針對困惑，楊丞琳翻開詩歌占卜書，結果得到的答案是「不要放棄，繼續努力」，一旁的男星周一圍幫她解釋內容：「意思就是妳要慢慢地繼續去找答案」，勸楊丞琳不用著急做決定。

此外，楊丞琳日前曾發文問：「要如何對抗年齡帶來的變化？」她說：「我不是個害怕變老的人，但是當身體出現滯留狀態時，我其實也會非常焦慮；比如減肥用一樣的方式，但瘦的速度比以前慢了，這讓我意識到自己身體的衰老。」意識到身心都邁入人生不同階段的楊丞琳，也許正在認真思考是否該改變生活的重心。

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