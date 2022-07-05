亞視回顧經典倪匡 成龍悼念遭網友「出征」

成龍發文悼念倪匡遭內地網友狂酸。(取材自微博)

香港 才子倪匡逝世，包括成龍等多位影人發文悼念，香港無線電視重播倪匡小說 改編的電視劇「原振俠」，亞視也回顧倪匡主持的經典節目「今夜不設防」；不過，內地網友狂酸成龍、陳法蓉，指他們不該悼念反共的倪匡，內地女星姚晨寫「那位先生」也刪掉了。

香港媒體報導，成龍日前在微博寫道：「剛剛知道倪匡前輩也離開了，我們心中的香港才子，代表著一個時代的風華，懷念你。」有網友特地指出倪匡當年偷渡香港的背景及反共言論，同時留言給成龍「不該說的請把嘴閉上」。

此外，港星陳法蓉轉載倪匡離世的消息也惹網友不滿，姚晨上載倪匡照片，寫道：「我的衛斯理，『那位先生』也走了。」雖然她沒寫倪匡的名字，但這帖文最後也消失。

報導指出，寫下逾300本小說及逾450個電影 劇本的倪匡，2012年獲香港電影金像獎頒「終身成就獎」，感佩倪匡對影壇的貢獻，稱他日寫2萬字是寫稿速度最快的人，劇本「精武門」中，「中國人不是病夫」成經典金句。

報導稱，倪匡當年跟黃霑、蔡瀾主持「今夜不設防」是電視經典，亞視特地於社交平台回顧「不設防金裝夜宴」片段，當年台下星光熠熠，有成龍、王祖賢、林青霞、鄭少秋等人，節目尾聲三名嘴上台開香檳，倪匡趁著醉意盡顯老頑童本色。