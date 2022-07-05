3失婚女神收視戰 Baby被唱衰 不敵楊冪、趙麗穎

Angelababy近期推出新劇，收視戰引熱議。（取材自微博）

Angelababy、楊冪 、趙麗穎 三位失婚女星近期不約而同推出新劇，收視大戰引發熱議。雖然還不知鹿死誰手，但Baby新作先被唱衰，即使與小鮮肉賴冠霖湊對，3分鐘激吻8次，依然未能獲得好評；同樣玩姐弟戀的楊冪被讚CP感超甜；趙麗穎則以演技受肯定。

綜合媒體報導，人氣女星Baby與黃曉明 離婚後，成為繼楊冪及趙麗穎後第三位單親媽媽。婚姻失敗的她改衝刺事業，目前有5部劇待播，作品量遠勝楊冪、趙麗穎。可惜她演技屢遭負評，甚至被網友封為「最爛花旦」，觀眾印象最深只有「瞪眼演技」。

Baby與小13歲的台灣男神賴冠霖合作愛情劇「愛情應該有的樣子」，兩人在海報中深情對望，看似充滿「粉紅泡泡」，但網友不買單，批評33歲的她「不思轉型，只會裝年輕」；最近劇組播出親熱戲宣傳片，卻被評「竟然連吻戲都沒CP感」、「不好好演戲，只靠名氣掙錢」。

楊冪將推出新劇，收視戰引熱議。（取材自微博）

同樣是姐弟戀的楊冪與許凱，新劇「愛的二八定律」預告片才推出，瀏覽破2000萬次轉發也逾百萬次，片中可見楊冪律師造型霸氣，許凱眼神又萌又甜，在7000多則留言中網友多表示期待，可謂未播先贏。

至於趙麗穎今年首部劇「幸福到萬家」，雖然以34歲之齡演繹24歲村姑的她被嫌老，但是收視不俗，一推出即壓過劉亦菲與陳曉新劇「夢華錄」，網友評趙麗穎演技貼地氣，不用濾鏡的真實演出令人讚賞。