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張蘭揭「新媳婦唯一要求」網虧：張穎穎掰了？

噓！星聞 綜合報導
張蘭近日提到挑選新媳婦的標準。（截圖自微博）
張蘭近日提到挑選新媳婦的標準。（截圖自微博）

大S徐熙媛）去年與汪小菲離婚後，今年傳出與韓星具俊曄舊情復燃，並在今年3月曝光婚訊，成各界熱門話題。而前婆婆張蘭近來被問起挑選媳婦的標準，她則列出一個要求。

張蘭最近仍依舊直播帶貨，直播中有網友留言表示想幫汪小菲介紹女友，還問張蘭有沒有什麼條件？對此，張蘭則表示：「沒有什麼條件！靠緣分，一切隨緣！要求不高，但首先要善良，女孩子只要善良就好了，心地善良是最重要的。」她還提到，希望下輩子還能繼續當女生，「想怎麼樣就怎麼樣，不開心了就讓男人淨身出戶，女生還有什麼可抱怨的？天下最難做的是男生，動不動就被掃地出門，完了還振振有詞。」

不過，日前資深狗仔葛斯齊爆料，張穎穎與汪小菲交往時曾簽「交往協議」，這也被網友虧說張穎穎絕對不在張蘭的標準內。雖然張蘭曾多次與張穎穎出遊，但上個月卻突然罵她是「臭蟲」，疑似感情決裂。

事實上，張蘭過去曾表示與大S的關係如同朋友，並讚嘆大S懂事又乖巧，「如果滿分100分，她（大S）就有150分。」日前她也談及如何經營婆媳關係，直言：「先不要給自己戴上一個符號，就忘了自己的身分，要記住自己不僅是婆婆，更是一個女人、一個媽媽。」強調將心比心的重要。

大S 汪小菲 徐熙媛

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