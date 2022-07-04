中國女藝人又爆逃漏稅 袁冰妍遭罰97.8萬人民幣

袁冰妍關聯公司涉嫌逃稅。(取材自微博)

中國演藝圈再爆出逃稅醜聞。據財經網報導，女星袁冰妍關聯公司重慶麗妍文化傳媒近日因偷漏稅人民幣163萬元(24萬美元)，遭罰款人民幣97.8萬(14.6萬美元)。對此，袁冰妍工作室於4日發表道歉聲明，表示已按時全額繳納相關稅 款。

袁冰妍工作室代轉發關聯公司重慶麗妍文化傳媒的聲明表示，本次處罰是由於公司未及時履行代扣代繳義務，已積極配合稅務機關調查處理，並按時全額繳納了相關稅款。公司深刻認識到錯誤，向公眾致歉，以後會嚴格依法納稅。

據公開訊息，袁冰妍關聯公司重慶麗妍文化傳媒有限公司因違反稅收管理法，被大陸國家稅務總局重慶市稅務局第七稽查局罰款約人民幣97.8萬元。

處罰事由顯示，2019至2021年期間，該公司以企業資金為股東本人支付與企業生產經營無關的消費性支出，共計人民幣815萬元，應視為企業對個人投資 者的紅利分配，計徵個人所得稅。

不過，重慶麗妍公司未履行應代扣代繳個人所得稅人民幣163萬元。 值得注意的是，7月3日，袁冰妍已退出該公司法定代表人、執行董事兼經理職位。

袁冰妍畢業於上海戲劇學院，近年活躍於多部電視劇，擔綱女主角等重角色，在參演探險劇《老九門》、玄幻劇《將夜》、傳奇劇《回到明朝當王爺之楊淩傳》以及仙俠劇《琉璃》、古裝愛情劇《祝卿好》後累計大量知名度，個人微博 上有超過1,500萬粉絲，未來星途是否被影響受到關注。