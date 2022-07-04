鄭嘉穎「焚身」與童星拍灌水戲 不願兒子入演藝圈

鄭嘉穎坦言不想兒子踏上演員之路。（取材自微博）

香港電影 「焚身」近日上映，主演鄭嘉穎在片中飾演醫生及好爸爸，與太太朱晨麗及5歲兒子本來生活幸福，但一次喝醉後惹來出軌疑雲，第三者陳靜一步步入侵他的家庭，更對鄭嘉穎的兒子下安眠藥，劇情懸疑。

香港01報導，鄭嘉穎坦言收到劇本後，最擔心就是這場戲，因為要對一個五歲小朋友不斷灌水洗胃，還要做到扣喉效果，擔心孩子無法演出昏迷狀態。拍攝當天，鄭嘉穎先抱著昏迷的兒子去洗手間，飾演兒子的童星黃嗣舜需完全放軟身體；拍攝灌水戲分時，黃嗣舜只有一、兩次不小心噴水而NG，最後順利完成。

鄭嘉穎說：「起初一見到飾演我兒子的小演員黃嗣舜，我就跟他說這場戲會很辛苦，跟他打好關係。我覺得小朋友要哄的，所以我承諾如果你好好做，叔叔就送份玩具給你，之後每次見面我都會重複講，就快要拍這場你怕不怕？他說不怕。真的不怕？真的不怕。這樣就好，最後拍得很順利！」

鄭嘉穎在片中發現兒子誤服安眠藥昏迷，急往洗手間幫他灌水洗胃。（取材自IMDb）

完成拍攝後，鄭嘉穎也遵守承諾送上大盒樂高玩具作為禮物，哄得黃嗣舜非常開心，而黃嗣舜也準備了兒童圖書送給鄭嘉穎的兒子，「兩父子」交換禮物相當溫馨。

現實生活中，鄭嘉穎和太太陳凱琳都是演員，兩個兒子將來注定是受矚目的星二代。對於兒子將來是否踏入演藝圈？鄭嘉穎坦言不想兒子踏上演員之路，因為自己知道有多辛苦。但作為慈父的他還是會尊重兒子將來的選擇：「老實說如果他真的對這方面很有興趣的話，我也沒辦法，我只有幫他。或者幫的意思是，分享一些我拍戲得來的經驗、知識，希望他不要犯我剛入行犯的錯誤。」