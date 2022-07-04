王心凌浪姐舞台改「星星點燈」歌詞 原創鄭智化憤怒

王心凌組將「星星點燈」顛覆性改編，引來原創作人鄭智化不滿。（取材自微博）

近日播出的「乘風破浪」第三季的第三次公演舞台中，王心凌 率領張天愛、阿嬌 、阿Sa、吳謹言對台灣創作人鄭智化的經典曲目「星星點燈」進行顛覆性改編。原曲中的勵志、蒼涼、年代感被改成disco、Rap、甜美女團風。不料，這次改變踢到鐵板，鄭智化親自表示對於歌詞「面目全非」感到「震驚、憤怒和遺憾」。

網易娛樂報導，「星星點燈」是鄭智化於1992年原創的一首歌曲，是他的代表作品之一，在「浪姐3」舞台上配合甜美曲風，原作歌詞「現在的一片天，是骯髒的一片天，星星在文明的天空裡，再也看不見」等內容，被改成「現在的一片天，是晴朗的一片天，星星在文明的天空裡，總是看得見」。

王心凌組將「星星點燈」顛覆性改編，引來原創作人鄭智化不滿。（取材自微博）

鄭智化近日發文表示，對於「星星點燈」被亂改歌詞感到震驚、憤怒和遺憾。不少網友留言表示支持，認為王心凌組將這首歌改得面目全非，歌詞完全不能傳達出原作的寓意。

不過，也有網友認為「乘風破浪」節目組應該有購買歌曲版權，那麼就有修改歌詞的權利，不應該被吐槽。目前「乘風破浪」暫未做出回應。很多網友到官方微博 留言：「星星那首歌是節目組沒有改編權還是改編得讓鄭老師不滿意？給觀眾個說法吧」、「你醒醒，攤上事了。」

另據鳳凰娛樂報導，1961年出生的鄭智化，2歲時患有小兒麻痺造成腿疾。1987年，鄭智化憑藉歌曲「給開心女孩」獲點將唱片公司發掘，走紅後被譽為「勵志歌王」。

鄭智化曾表示「星星點燈」是他在車上寫成的，從車窗看到的點點星光而產生創作靈感。他認為人的一生難免會遇到氣餒、徬徨無助的時候，希望這首歌曲可以給人鼓勵。