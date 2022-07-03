25年前慶港回歸 黃曉明「天安門舊照」曾被美博物館收藏

黃曉明工作室曬當年香港回歸，黃曉明(前排左二)在天安門廣場慶祝的舊照。（取材自微博）

7月1日是香港 回歸25周年的日子，黃曉明 工作室於微博曬出黃曉明25年前的一張舊照，當年20歲的他，穿著一件印有「北京 電影學院」字樣的白色T-shirt，和同學們在天安門廣場慶祝。據悉，該照片收藏於美國前總統柯林頓的博物館，主題為「慶祝香港回歸中國」。

香港01報導，香港回歸25周年，黃曉明轉發官方動態，配文寫道「香江水澎湃不息，紫荊花永遠盛開！祝福祖國繁榮富強！」，有網友扒出黃曉明1997年時的舊照，在評論區留言說，「這是當年曉明哥他們北電班去慶祝香港回歸被人抓拍的，這照片當作歷史記憶也入了美國博物館」。

照片中黃曉明臉龐青澀稚嫩，穿著寫有「北京電影學院」字樣的T恤，和同學在天安門廣場慶祝香港回歸，只見黃曉明手中拿著紅絲帶，笑得合不攏嘴。

該網友寫下，「曉明哥真是天生明星，萬眾之中當年尚未出名的他被抓住拍下歡笑場景，承載了這段寶貴見證！」照片更引來黃曉明幽默回應，「這笑得跟我當時一模一樣。」

網友們紛紛調侃「你的ID跟曉明哥也一模一樣呢！所以你現在45歲了！」、「你誰啊？敢碰瓷曉明哥！」其他網友也紛紛留言，「意氣風發，人群中最出眾」、「這個照片很有感覺」、「單薄的曉明哥」等。